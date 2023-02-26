شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمنشئى المحتوى تتيح لهم الوصول إلى جمهور أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع يوتيوب عن أن الميزة الممكنة للذكاء الاصطناعي، والتي تسمح لمنشئي المحتوي بدبلجة مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسرعة وسهولة بلغات متعددة، أصبحت متاحة الآن لمجموعة أكبر، حيث تستهدف الميزة منشئي المحتوى حتى يتمكنوا من الوصول إلى جمهور أوسع بمقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وقالت Google في إحدى مشاركات المدونة: "بدءًا من اليوم، يسعدنا توسيع مدى توفر هذه الميزة لآلاف منشئي المحتوى الآخرين".

ماذا يعني ذلك للمستخدمين والمبدعينتقول Google أن الميزة ستفيد كلاً من المشاهدين ومنشئي المحتوى. يعني الصوت متعدد اللغات أنه يمكن للمشاهدين مشاهدة مقاطع الفيديو المُدبلجة بلغتهم الأساسية ، مما يُعرّفهم بشكل أساسي على المزيد من المحتوى الذي ربما لم يشاهدوه بخلاف ذلك.

وعندما يتعلق الأمر بمنشئي المحتوى، ستساعدهم الميزة على توسيع نطاق وصولهم العالمي والعثور على جمهور جديد لقناتهم، وعلاوة على ذلك، لا يتعين على منشئي المحتوى الآن إنشاء قنوات متعددة لاستضافة مقاطع فيديو بلغات أخرى، ومن المحتمل أن يقللوا التكاليف والوقت والجهد في دبلجة مقاطع الفيديو بعدة لغات.

وقالت الشركة: "وجدنا أن منشئي المحتوى الذين يختبرون مقاطع فيديو مدبلجة متعددة اللغات شهدوا أن أكثر من 15٪ من وقت المشاهدة يأتي من المشاهدات بلغة الفيديو غير الأساسية، وفي المتوسط، شاهد المشاهدون أكثر من مليوني ساعة من مقاطع الفيديو المدبلجة يوميًا في يناير الماضي (2023) وحده.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة كانت بالفعل قيد الاختبار لبعض الوقت الآن. أشار النظام الأساسي المملوك لشركة Google إلى أنه "في اختباراتنا المبكرة مع عدد قليل من المبدعين، رأينا بالفعل أكثر من 3500 مقطع فيديو متعدد اللغات تم تحميلها بأكثر من 40 لغة".

أين تجد الميزةويمكن للمستخدمين النقر فوق رمز الترس في أي مقطع فيديو على YouTube، مثل الفيديو المنشور بواسطة YouTuber MrBeast الشهير، أي "نجوت 50 ساعة في القارة القطبية الجنوبية". يمكنهم العثور على خيار جديد "مسار صوتي"، عند النقر فوقه، سيتمكن المستخدمون من رؤية خيارات اللغة المختلفة، بما في ذلك الهندية. سيتم أيضًا تعيين مقاطع الفيديو بشكل افتراضي على اللغة المفضلة للمستخدم.

حل Google Aloud AIفي مارس من العام الماضي، قدمت Google هذه الميزة وأطلق عليها اسم "بصوت عالٍ"، في نسختها الثامنة من حدث Google for India في ديسمبر، شاركت الشركة أنها كانت تختبر الميزة مع مستشفيات Apollo.