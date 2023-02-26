شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام ميزة Spotify الجديدة للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر تطبيق بث الموسيقى Spotify ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعى لـDJ بصوت واقعى، ولكنها مازالت غير متاحة حاليا إلا فى الولايات المتحدة أو كندا وستنتشر في دول أخرى قريبا، وهنا نرصد لك طريقة استخدامها في تطبيق Spotify للهاتف وإتباع هذه الخطوات، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

- توجه إلى Music Feed على الصفحة الرئيسية في تطبيق Spotify للهاتف على جهاز iOS أو Android.

- اضغط على Play على بطاقة DJ.

- سيقدم DJ مجموعة من الموسيقى جنبًا إلى جنب مع التعليقات على الأغاني والفنانين، المختارة من أجلك فقط.

- إذا أردت إضافة أي شيء ما عليك سوى الضغط على زر DJ في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة للانتقال إلى نوع أو فنان أو حالة مزاجية مختلفة.