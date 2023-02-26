شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل النصوص بعد إرسالها على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد المطلعين على واتساب عن خطط لمنصة المراسلة لإضافة زر تحرير، وهى ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة لملايين المستخدمين في محاولة لتصحيح الأخطاء المطبعية أو الأخطاء المطبعية المحرجة.

اكتشف الخبراء سابقًا تصميمات مبكرة لها ولكنهم لم يؤتوا ثمارها بعد.

وكشف موقع WABetaInfo عن المزيد من الدلائل على أن الميزة قيد التطوير.

تُظهر لقطة شاشة مسربة وظيفة تحرير على iOS لأجهزة iPhone.

سيسمح لك بإجراء تغييرات عند الضغط على الرسالة.

وفقًا للموقع فإن أي رسالة قمت بتحريرها سيكون لها تسمية تفيد بذلك.

وستحصل على 15 دقيقة كحد أقصى لإجراء أي تغييرات بمجرد إرسالها.

نظرًا لأن هذا بناء مبكر جدًا يمكن لـ WhatsApp إجراء بعض التعديلات النهائية، ويمكنهم أن يقرروا عدم الإفراج عنه على الإطلاق، سيتعين علينا الانتظار ورؤية التحديثات المستقبلية وفقا لموقع ذا صن.

يميل مختبرو الإصدار التجريبي إلى الحصول على إصدارات مبكرة من WhatsApp ، على الرغم من عدم ظهور زر التحرير .

لكن البرنامج التجريبي هو أفضل فرصة لك للحصول على ميزات جديدة أولاً.

إليك كيفية القيام بذلك:

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يجب عليك الانتقال إلى جوجل بلاى على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم اضغط على "انضمام" للتأكيد.

كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.