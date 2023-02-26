شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين ميزة "تتبع الطرود" فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التسوق عبر الإنترنت وطلب منتجات مختلفة من مواقع التجارة الإلكترونية أمرًا شائعًا في الوقت الحاضر، يتعين على المتسوقين انتظار وصول طرودهم، وقد يكون تتبع الشحنات في بعض الأحيان أمرًا صعبًا بعد تقديم طلب عبر الإنترنت.

إذا كنت لا تستخدم تطبيق التسوق عبر الإنترنت، فيمكنك أيضًا الوصول إلى تفاصيل تتبع الطلب من صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك.

ولكن يمكن أن تكون هناك أوقات تضيع فيها رسائل البريد الإلكتروني لتتبع الطرود في البريد الوارد.

لمساعدتك في هذه المواقف قدمت خدمة البريد الإلكتروني المجانية المملوكة لشركة جوجل جيميل ميزة "تتبع الطرود" في شهر نوفمبر.





ميزة "تتبع الطرود" في Gmail

بمساعدة هذه الميزة، يتتبع "جيميل" الطرود الخاصة بك ويعرض تفاصيل التسليم مباشرة في البريد الوارد بعد تقديم الطلب.

ستعرض الطلبات ذات أرقام التتبع تفاصيل التسليم ذات الصلة حتى في عرض القائمة في صندوق الوارد الخاص بك. سيتمكن المستخدمون من عرض بطاقة الملخص وحالة التسليم الحالية لكل بريد إلكتروني فردي.

توفر ميزة تتبع الطرد في "جيميل" جميع التفاصيل المهمة، مثل تاريخ الوصول المتوقع وحالة الطلب، بالإضافة إلى ذلك تقدم هذه الميزة تسميات مثل "الوصول غدًا" أو "تم التسليم اليوم" للحصول على معلومات سريعة.

يجب على المستخدمين تمكين الميزة في إعدادات Gmail لتلقي التحديثات على تسليم الحزمة في صندوق الوارد الخاص بهم.

إليك كيف يتم ذلك:

افتح تطبيق "جيميل" على هاتفك

اضغط على قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية المتوفرة في الزاوية اليسرى العليا.

قم بالتمرير إلى أسفل وانتقل إلى الإعدادات.

ثم حدد حساب Gmail.

ضمن علامة التبويب عام، حدد المربع بجوار تتبع الحزمة.

بمجرد تمكين الميزة، سيستخدم "جيميل" أرقام التتبع للبحث تلقائيًا عن حالات الطلب وعرضها في صندوق الوارد الخاص بك.

يمكن للمستخدمين دائمًا إيقاف تشغيل هذه الميزة من قائمة الإعدادات.

سيعرض Gmail تصنيف تأخير وسينقل البريد الإلكتروني الذي يحتوي على تفاصيل الطلب إلى أعلى بريدك الوارد في الأيام القادمة أيضًا.

تم تقديم الميزة في البداية في الولايات المتحدة، وهي متاحة الآن للمستخدمين في مناطق أخرى أيضًا.

ومع ذلك فإن ميزة Gmail الجديدة لم يتم إصدارها بعد لإصدار سطح المكتب من التطبيق.