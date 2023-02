شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تُطلق مشغل DJ بتقنية الذكاء الاصطناعى له صوت واقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق عملاق التكنولوجيا Spotify خدماته الأكثر تخصيصًا في شكل مشغل موسيقى DJ يعمل بالذكاء الاصطناعى، ويتميز الـ DJ ، الملقب بـ X بصوت واقعي ويخلق مزيجًا مخصصًا بناءً على ذوقك الموسيقي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوضح Spotify: "إن DJ هو دليل مخصص للذكاء الاصطناعي يعرفك ويتعرف على ذوقك الموسيقي جيدًا بحيث يمكنه اختيار ما يتم تشغيله من أجلك"، مضيفا أنه ستوفر هذه الميزة، التي تم طرحها لأول مرة في مرحلة تجريبية، مجموعة منسقة من الموسيقى جنبًا إلى جنب مع التعليقات حول المسارات والفنانين الذين نعتقد أنك ستحبهم بصوت واقعي.

ويعد ذكاء DJ الاصطناعي هو أحدث عروض Spotify المخصصة، بعد نجاح الميزات الأخرى مثل Discover Weekly و Wrapped.

وأوضح Spotify، "أن جمال هذه التجارب يكمن في قدرتنا على تقديم القطعة الموسيقية المناسبة لتلك اللحظة بالذات، وربما حتى توصيلك بفنانك المفضل التالي في هذه العملية"، مضيفا "نحن نبني على هذا الابتكار من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي بطريقة جديدة تمامًا."

ويستخدم DJ تقنية OpenAI لفرز أحدث موسيقاك والمفضلات القديمة، قبل دمجها مع الأغاني التي يعتقد أنك قد تستمتع بها.

ويتم تسليم مزيجك المخصص بواسطة X، الذي يعتمد صوته على Xavier 'X' Jernigan، رئيس الشراكات الثقافية في Spotify وأحد المضيفين في Spotify podcast ، The Get Up.

أوضح موقع Spotify، "أن شخصيته وصوته كان لهما صدى لدى مستمعينا وأسفر عن وجود متابعين مخلصين للبودكاست"، مضيفا "صوته هو النموذج الأول للدي جي، وسنواصل التكرار والابتكار، كما نفعل مع جميع منتجاتنا."

ويتوفر الـ DJ حاليًا لمستخدمي Spotify Premium في الولايات المتحدة وكندا، ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاقه في المملكة المتحدة.