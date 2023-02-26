شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء SpaceX Crew-6 سيجيبون على "الأسئلة الملحة" بعلوم المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال محطة الفضاء الدولية موطنًا لأحدث العلوم، ومن المقرر إطلاق مهمة NASA/ SpaceX Crew-6 القادمة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في وقت قريب من 27 فبراير، وبعد الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا سيجري الفريق علمًا متطورًا على متن المختبر المداري خلال مهمة لمدة 6 أشهر، وفقا لتقرير space.

وتشمل التحقيقات التي سيجريها الطاقم ، بما في ذلك رواد الفضاء في وكالة ناسا ستيفن بوين ووارن "وودي" هوبورج، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورائد الفضاء روسكوزموس أندري فيدياييف ، مراقبة كيفية تأثير رحلات الفضاء على وظائف المناعة الخلوية لدى البشر، والسير في الفضاء لجمع عينات خارج محطة الفضاء الدولية لمعرفة ما إذا كان تطلق المحطة الكائنات الحية الدقيقة، وكتبت ناسا تجربة أخرى من التجارب سوف يجيب على "الأسئلة الملحة" حول الاحتراق في الجاذبية الصغرى.

ويتمثل أحد التحقيقات التي سيشارك فيها الفريق في استمرار أبحاث الاحتراق باستخدام ملحق جهاز إشعال الوقود الصلب والانقراض (SoFIE) لحامل الاحتراق المتكامل (CIR) الخاص بالمحطة.

وحتى الآن، بحثت أبحاث SoFIE في كيفية تأثير درجة حرارة الوقود على قابليته للاشتعال ، وسيتم توسيع هذا الآن من خلال التحقيق في كيفية الاحتراق بمساعدة الحرارة في الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية .

وللقيام بذلك، سيقوم الفريق بتغيير معلمات التجربة مثل تدفق الهواء وتركيز الأكسجين والضغط ومستويات الإشعاع.

ويمكن أن تساعد نتائج SoFIE في تقييم قابلية المواد للاشتعال لاستخدامها في بعثات الفضاء المستقبلية ، وهي حيوية لتخطيط هذه المشاريع وتصميم المعدات، ويمكن أن تساعد النتائج أيضًا رواد الفضاء في اكتشاف الحرائق في الفضاء وإخمادها وكذلك التطبيقات الحالية في الاحتراق هنا على الأرض أيضًا.

وستقوم مهمة علمية أخرى من المقرر أن يقوم بها الفريق بتقييم الآثار التي يمكن أن تحدثها بعثات الفضاء البشرية على بيئات الفضاء، وسوف يغامر رواد الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية في السير في الفضاء لجمع عينات من فتحات نظام دعم الحياة القريبة.

والهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كانت محطة الفضاء الدولية تطلق الكائنات الحية الدقيقة في الفضاء وما إذا كانت كذلك، وكم عددها، وإلى أي مدى يمكن أن تسافر، ويمكن لنتائج هذه التجربة تحديدًا تغيير تصميم المهمات الفضائية المستقبلية والمعدات مثل بدلات الفضاء بحيث يمكن الحد من التلوث المحتمل من الأرض.

وقد يساعد الاختبار أيضًا في فهم الكائنات الحية المتطرفة بشكل أفضل ، وهي الكائنات الحية الموجودة هنا على الأرض في أكثر الظروف قسوة وقسوة حيث كانت الحياة في السابق تعتبر مستحيلة.





صحة الإنسان في الفضاء وعلى الأرض

بالإضافة إلى النظر في تأثيرات بعثات الفضاء البشرية على الفضاء ، سيقوم فريق Crew-6 أيضًا بالتحقيق في تأثيرات بيئات الفضاء على أنفسنا، بما في ذلك تأثير رحلات الفضاء على جهاز المناعة البشري وأعضائنا.

الأول هو مصدر قلق وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) اختبار المناعة ، وهو اختبار يستخدم اختبار مناعي وظيفي لمراقبة كيفية تأثير رحلات الفضاء على وظائف المناعة الخلوية، وفي السابق كان يتم إجراء هذا الاختبار قبل وبعد رحلة الفضاء هنا على الأرض، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء التجربة أثناء التواجد في الفضاء ، وهو أمر أصبح ممكنًا بفضل أنبوب الفحص المصمم حديثًا.