«البحوث الفلكية» يكشف المناطق المعرضة لوقوع زلازل في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن المناطق المعرضة لوقوع زلازل فيها تحت مسمى "النشاط الزلزالي في مصر".

يأتي هذا بالتزامن مع ما يشهده العالم مؤخرا من وقوع عددا من الزلازل في كل من تركيا وسوريا ولبنان وروسيا ومصر وطاجيكستان وكردستان بالعراق، ولبنان وفلسطين وإسرائيل والصين وإندونيسيا وإيران، وإيطاليا، و كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وألاسكا، والفلبين، وتايوان، وتشيلي، والأرجنتين، وبيرو، وشمال شرق المحيط الهادئ.

وخلال الندوة العلمية تحت عنوان "زلزال تركيا وسوريا ونظرة شمولية على مصر والشرق الأوسط"، التي نظمتها نقابة المهن العلمية اليوم السبت بمقر النقابة بمدينة نصر، قال القاضي إن هذه الأماكن تتمثل في: شرق القاهرة أو جنوب غرب القاهرة وكانت بعيدة عن الحيز العمراني، ومع الإعلان عنها بدء زيادة التوسع العمراني بدأ يصل للأماكن النشطة للزلازل والأماكن كما هي.

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية: "ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول الزلزال جعل الجميع يعتقد أنه لا يوجد سوى الزلازل، مؤكدا أنه هناك الكثير من الموضوعات بعيدا عن الزلازل، خصوصا أن الوضع مطمئن".

وأكد وجود دليل استرشادي لمخاطر الزلازل، وننصح كل المواطنين بضرورة الاطلاع عليه، من أجل إرسال رسالة بأمانة ومهنية في كل المجتمع لمعرفة الواقع.

وأشار القاضي إلى أن هبوط كورنيش الإسكندرية والسلوم ليس له علاقة تمامًا بموجة تسونامي.

كما أكد جاد القاضي أن النشاط الزلزالي داخل الأراضي المصرية في نطاقه الطبيعي وليس هناك أمور خارج المعدلات الطبيعية على مدار السنوات الماضية ولا داعي لإثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وأوضح الدكتور جاد القاضي أنه لم يحدث على مدار التاريخ وجود زلازل مدمرة في مصر، مع العلم أن مصر ليست بعيدة عن الحزام الزلزالي، وهذا لا يعنى الاستهانة أو الهلع، وإنما الأمانة فى طرح المعلومات ستجعل الجميع شركاء في المسئولية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال رئيس معهد البحوث الفلكية إن هناك أماكن أخرى نشطة للزلازل في مصر منها: خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، وجزء من البحر المتوسط من غرب تركيا وجنوب إيطاليا وهي أكثر المناطق التي يشعر بها عدد من المواطنين في القاهرة الكبرى وشمال مصر، بالإضافة إلى بعض النشاط الداخلي لمصر.

وصباح الجمعة، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال، التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 27 كيلومتر، شمالي محافظة السويس، دون ورود ما يفيد بالشعور بالهزة، أو وقوع خسائر.

وأصدر المعهد إرشادات للسلامة يجب أن يتبعها المواطنين عند حدوث زلزال جاءت على النحو التالي:

- الابتعاد عن الأشياء غير المثبتة مثل الخزائن والرفوف والنوافذ والجلوس أو الاختباء تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.

- لا تفزع وحاول التصرف بهدوء وعقلانية أينما كنت لحظة حدوث الزلزال.

- افصل الكهرباء والغاز.

- إن كنت تقود سيارتك عند حدوث زلزال، فعليك التوقف فورًا إلى جانب الطريق.

- تجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو خطوط الضغط العالي.

يشار إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفكلية، سجلت العام الماضي أكثر من ألف زلزال محسوس وغير محسوس داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 50 زلزالًا محسوسًا.