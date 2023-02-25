شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تروج لاستخدام الذكاء الاصطناعى الخاص بها بعد حظرها ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد الصين الآن دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في الحياة اليومية، بعد أيام فقط من ظهور تقارير تفيد بأنها منعت مواطنيها من الوصول إلى الذكاء الاصطناعى الشهير chatbot ChatGPT، حيث كشف مسئولون من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية إن حكومتهم تعلق "أهمية كبيرة" على تطوير الذكاء الاصطناعي، وستعزز اندماجه في الاقتصاد والمجتمع.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال تشن جياتشانج، مدير قسم التكنولوجيا الفائقة في وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، في مؤتمر صحفي، إن مثل هذه التكنولوجيا لها إمكانات تطبيق واسعة في العديد من الصناعات.

وأقر الوزير في المؤتمر الصحفي، أن ChatGPT "مثيرة حقا" حاليا، لكنه حذر من أن جميع التطورات التكنولوجية تأتي مع مزايا وعيوب، والتي ستسعى بكين إلى اتخاذ بعض الإجراءات المقابلة ضدها.

تأتي تعليقات تشين وسط تقارير تفيد بأنه تم منع الوصول إلى ChatGPT، مما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان المنظمون الصينيون يتخذون إجراءات صارمة ضد روبوت الدردشة الخاص بالذكاء الاصطناعي.

ويرغب عمالقة التكنولوجيا الصينيون في إطلاق روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، حيث يأتي تعليق المسؤول الصيني بعد أن أعلن عملاقا التكنولوجيا في البلاد علي بابا وبايدو عن خطط لتطوير روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

قالت شركة محرك البحث العملاقة Baidu، إنها تخطط لإطلاق روبوت محادثة AI خاص بها Ernie Bot في مارس.

وقال Robin Li الرئيس التنفيذي لشركة Baidu في مذكرة داخلية، أن Ernie Bot سيتم دمجها في جميع عمليات Baidu بما في ذلك خدمات البحث والسحابة، بالإضافة إلى نظام تشغيل السيارة الذكية.

وأوضح في المذكرة: "لقد وصلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى نقطة تحول وستمر حتماً جميع الصناعات بالتحول".