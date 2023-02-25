شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صندوق النقد الدولى يدعم الهند فى حظر أو تنظيم تداول العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الهند إنها تريد جهدًا عالميًا جماعيًا للتعامل مع المشكلات التي تطرحها العملات المشفرة مثل البيتكوين ، وقالت وزارة المالية إنها عقدت ندوة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لمناقشة كيفية التوصل إلى إطار عمل مشترك.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بنغالورو إنه من "الأهمية بمكان" وضع إطار تنظيمي قوي لكنها أضافت أن الولايات المتحدة لم تقترح أي حظر صريح.

كما أشارت يلين: "لم نقترح حظرًا تامًا لأنشطة التشفير ، ولكن من الأهمية وضع إطار تنظيمي قوى، "نحن نعمل مع الحكومات الأخرى".

في وقت سابق ، قالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، للصحفيين بعد المشاركة في رئاسة اجتماع مع وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان، إن حظر العملات الرقمية يجب أن يكون خيارًا.

وناقشت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ عدة سنوات صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات المشفرة لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا، وقال بنك الاحتياطي الهندي إنه يجب حظر العملات المشفرة لأنها تشبه مخطط بونزي.

ووضع صندوق النقد الدولي يوم الخميس خطة عمل من تسع نقاط لكيفية تعامل الدول مع الأصول المشفرة ، مع النقطة الأولى التي تدعو إلى عدم منح العملات المشفرة وضعًا قانونيًا.

وقال الصندوق إن مثل هذه الجهود أصبحت من أولويات السلطات ، بعد انهيار عدد من بورصات وأصول العملات الرقمية على مدى العامين الماضيين ، مضيفًا أن عدم القيام بأي شيء أصبح الآن "غير مقبول".