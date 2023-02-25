شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تكشف عن خطة جديدة لزراعة النباتات على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف إقامة وجود طويل الأمد على سطح القمر، تعمل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على مشروع جديد سيساعد في تحديد جدوى زراعة النباتات على سطح القمر، بقيادة شركة Solsys Mining النرويجية، سيسعى المشروع إلى تطوير طريقة لتحويل التربة القمرية إلى أسمدة لاستخدامها في الزراعة المائية.

تعتمد الدراسة على الأبحاث السابقة حول عينات التربة القمرية، في حين أن التربة القمرية، المعروفة أيضًا باسم الثرى، غنية بمعظم العناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات، فإنها تتراكم في وجود الماء، ما يجعل من الصعب على البذور إنشاء أنظمة جذر صحية.

تتخطى الزراعة المائية هذا التحدي لأنها تسمح بزراعة الجذور مباشرة في المياه الغنية بالمغذيات بدلاً من التربة ولكن للتأكد من أن المياه المستخدمة في نظام الزراعة المائية مغذية، سيتعين على ESA و Solsys Mining إنشاء طريقة لاستخراج العناصر الغذائية من الثرى ، وتركيز العناصر القيمة قبل الاستخدام وإزالة العناصر غير المرغوب فيها.

سيتطلب ذلك ثلاث خطوات أولاً، سيتم سحب الثرى من خلال منطقة فرز ميكانيكية، بعد ذلك سيتم استخلاص المغذيات عن طريق مصنع المعالجة، قبل إذابتها في الماء وضخها في دفيئة للزراعة المائية حسبما نقل موقع TheNextWeb.

فريق Solsys Mining متفائل حيث قام بالفعل بزراعة الفاصوليا باستخدام الثرى المحاكى للمرتفعات القمرية كمصدر للمغذيات.

قال مالجورزاتا هولينسكا ، مهندس المواد والعمليات في وكالة الفضاء الأوروبية: "هذا العمل ضروري لاستكشاف القمر على المدى الطويل في المستقبل". "إن تحقيق وجود مستدام على سطح القمر سيتضمن استخدام الموارد المحلية والوصول إلى العناصر الغذائية الموجودة في الثرى القمري مع إمكانية المساعدة في زراعة النباتات.

تمثل الدراسة الحالية دليلًا على المبدأ باستخدام محاكيات الثرى القمري المتاحة، مما يفتح الطريق أمام المزيد من البحث التفصيلي في المستقبل "

لتحقيق هذه الدراسة تعاونت وكالة الفضاء الأوروبية وشركة Solsys Mining مع المعهد الجيوتقني النرويجي (NGI) ومركز الأبحاث متعددة التخصصات في الفضاء (CIRiS).

تم إطلاق المشروع في ديسمبر 2022 ومن المتوقع أن يستمر لمدة عام كامل، يتم تمويله من قبل فرع ديسكفري للأنشطة الأساسية لوكالة الفضاء الأوروبية.