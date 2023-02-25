شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الذكاء الاصطناعى "LLaMA" من فيس بوك وكيف يختلف عن ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل Meta، الشركة الأم لـ فيس بوك، القيام بعمل مهم في هذا المجال وتقوم بإطلاق لغة ذكاء اصطناعي AI جديد يسمى LLaMA اليوم، حيث قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في منشور على فيسبوك: "نصدر اليوم نموذجًا جديدًا للغة كبيرة على أحدث طراز الذكاء الاصطناعي يسمى LLaMA مصمم لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم".







كيف تختلف LLaMA عنChatGPTLLaMA ليس مثل ChatGPT أو Bing، فهي ليست روبوت محادثة يمكن لأي شخص التحدث إليه أو طرح الأسئلة أو إعطاء الأوامر، وبدلاً من ذلك ، إنها أداة بحث تقول Meta إنها تشاركها على أمل "إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول في هذا المجال المهم سريع التغير." بمعنى آخر لمساعدة الخبراء على حل مشاكل نماذج لغة الذكاء الاصطناعي، من التحيز والسمية إلى ميلهم إلى تكوين المعلومات ببساطة.

ما هو LLaMALLaMA هو نموذج أساسي للغة كبيرة من أحدث طراز مصمم لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم في هذا المجال الفرعي للذكاء الاصطناعي (AI)، وتعمل النماذج الأصغر والأكثر أداءً مثل LLaMA على تمكين الآخرين في مجتمع البحث الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من البنية التحتية لدراسة هذه النماذج ، مما يؤدي إلى إضفاء المزيد من الديمقراطية على الوصول في هذا المجال المهم سريع التغير.





ما هو الغرض من LLaMAكتبت الشركة في منشورها: "نعتقد أن مجتمع الذكاء الاصطناعي بأكمله - الباحثون الأكاديميون ، والمجتمع المدني ، وصانعو السياسات ، والصناعة - يجب أن يعملوا معًا لتطوير مبادئ توجيهية واضحة حول الذكاء الاصطناعي المسؤول بشكل عام ونماذج اللغة الكبيرة المسؤولة بشكل خاص".

واضافت "نتطلع إلى رؤية ما يمكن أن يتعلمه المجتمع - وفي النهاية يبني - باستخدام LLaMA." "كنموذج أساسي ، تم تصميم LLaMA ليكون متعدد الاستخدامات ويمكن تطبيقه على العديد من حالات الاستخدام المختلفة ، مقابل نموذج دقيق مصمم لمهمة محددة. من خلال مشاركة رمز LLaMA ، يمكن للباحثين الآخرين اختبار الجديد بسهولة أكبر مناهج للحد من هذه المشكلات أو القضاء عليها في نماذج اللغة الكبيرة "، أضافت الشركة في منشور.

وأضاف زوكربيرج في المنشور "لقد أظهرت LLM الكثير من الوعد في إنشاء نص وإجراء محادثات وتلخيص المواد المكتوبة ومهام أكثر تعقيدًا مثل حل نظريات الرياضيات أو توقع هياكل البروتين. تلتزم Meta بهذا النموذج المفتوح من البحث وسنوفر نموذجنا الجديد إلى مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي ".