شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتخذ خطوة جديدة للإعلانات على Apple TV Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت شركة Apple مديرًا تنفيذيًا للإعلانات للمساعدة في إنشاء شركة إعلانات TV Plus، وفقًا لما ذكرته The Information.

وقامت شركة Apple باستئجار ملحوظ يمكن أن يشير إلى نيتها في الانتقال إلى الإعلانات على Apple TV Plus، واستعانت الشركة بالإعلان التنفيذي Lauren Fry "للمساعدة في بناء أعمال إعلانات الفيديو لخدمة البث على Apple TV Plus" ، وفقًا لتقرير theverge.

وتحولت Apple أكثر إلى الإعلانات للمساعدة في زيادة إيراداتها، وأضاف مواضع إعلانات جديدة في متجر التطبيقات العام الماضي ويقال إنه يريد جلب إعلانات إلى تطبيقات مثل الخرائط والكتب والبودكاست ، لذلك ليس من المستغرب أن ينظر إلى إعلانات TV Plus أيضًا.

وهذا الاستئجار ليس حتى أول استكشاف للإعلانات بعروضه المتدفقة ، حيث عرض إعلانات ضد مباريات دوري البيسبول الرئيسي ويقال إنه يبني شبكة إعلانية حول خدمة البث المباشر مع Major League Soccer.

وحاليًا ، لا يتوفر Apple TV Plus إلا من خلال الاشتراك المدفوع الذي أصبح مؤخرًا أكثر تكلفة ، لذلك يمكن أن تكون الطبقة المدعومة بالإعلانات والتي من المفترض أن تكون ميسورة التكلفة طريقة واحدة لشركة Apple لجذب مشتركين جدد.

وفي هذه المرحلة ، يعد الحصول على مستوى إعلاني مدعوم من خدمة البث أمرًا شائعًا جدًا - حصلت عليها Netflix و Disney Plus العام الماضي ، بينما تم إطلاق خطة إعلانات HBO Max في يونيو 2021 - وعند توظيف Fry يبدو أن Apple تمضي قدمًا في الخطط لعرض إعلانات فى النهاية بجانب عروض مثل Ted Lasso و Severance .