شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديوهات بدقة "1080p".. يوتيوب يختبر خيار بث جديدا لمستخدمي الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة يوتيوب تختبر حاليا خيارا جديدا لجودة البث يسمى "1080p Premium" الموصوف بـ"معدل البت المحسن"، حيث سيكون خيار البث الجديد متاحًا لمشتركي YouTube Premium ، بالإضافة إلى خيار 1080p "العادي" ، والذي يتم ضغطه بشكل كبير للغاية.

وذكر GSMArena أنه وفقًا لـ This is Tech Today ، فإن خيار 1080p "معدل البت المحسن" الجديد يمكن أن يلبي رغبة المستخدمين في مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة ، والتي يتعاملون معها عن طريق التبديل إلى خيار بث 1440p أو 2160p (4K) عند توفره.

ولتلبية طلبات المستهلكين للحصول على جودة أعلى لمشاهدة الفيديو على الهاتف المحمول ، قد يتمكن YouTube من تقليل تكاليف التشغيل بمساعدة هذا الخيار الجديد، ويأتي هذا بعد فترة وجيزة من استقالة سوزان وجسيكي من منصب الرئيس التنفيذي لموقع YouTube ، وإن لم يتم تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ترجع إلى تعيين نيل موهان كرئيس تنفيذي جديد.

ووفقًا لـ GSM Arena ، تتكهن Android Police أيضًا أن خيار الفيديو "1080p Premium" قد يضع أيضًا مقاطع فيديو 60 إطارًا في الثانية و 120 إطارًا في الثانية خلف جدار الدفع على YouTube Premium، وفي الوقت نفسه ، أفاد المنفذ أن YouTube كان يختبر في وقت سابق ميزة "إضافة إلى قائمة الانتظار" من الهاتف المحمول لمستخدمي Android و iOS مع اشتراك Premium.