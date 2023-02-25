شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل حظر ChatGPT فى الصين والمخاوف وراء هذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت الصين ChatGPT من OpenAI بسبب مخاوف من أن تستخدم الشركة الأمريكية الذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية، وصدرت أوامر لشركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء البلاد بعدم تقديم روبوت المحادثة للجمهور، وتحديداً الشركات العاملة في مجال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يرجع الحظر إلى قيام الذكاء الاصطناعى ChatGPT بتوليد ردود يفرضها الحزب الشيوعي الصيني على الرقابة، ومع ذلك، فقد وجد المستخدمون حلاً بديلاً باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) وعشرات من "البرامج الصغيرة" التي أطلقها مطورو الطرف الثالث على تطبيق WeChat للوسائط الاجتماعية من Tencent، والتي تدعي أنها تقدم خدمات من ChatGPT.

يذكر التقرير أن المنظمين الصينيين أبلغوا شركات التكنولوجيا Tencent and Ant Group (وهي شركة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية Alibaba) بتقييد الوصول إلى ChatGPT وإبلاغ المسؤولين قبل إطلاق برامج الدردشة الخاصة بهم.

تعد الصين واحدة من أكثر الدول تقييدًا في العالم فيما يتعلق بالإنترنت ووسائل الإعلام، حيث إنها تتحكم في الأخبار وبيئة الإنترنت ومنصات الوسائط الاجتماعية.

وينضم ChatGPT إلى أمثال Facebook و Instagram و Reddit و YouTube Wikipedia وبعض خدمات Google المحظورة أيضًا على الصعيد الوطني.

ومع ذلك، نظرت الولايات المتحدة أيضًا في حظر التطبيق الصيني TikTok بسبب نفس المخاوف التي يشعر بها المسؤولون الصينيون مع ChatGPT.

نشرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة "تشاينا ديلي"، أن ChatGPT يمكن أن تقدم يد العون للحكومة الأمريكية في انتشارها للمعلومات المضللة وتلاعبها بالروايات العالمية من أجل مصالحها الجيوسياسية.

وبينما قد يفاجأ الناس في جميع أنحاء العالم بهذه الخطوة، رأى أولئك العاملون في صناعة التكنولوجيا في الصين أن الحظر قادم.

قال مسؤول تنفيذي من شركة صينية رائدة أخرى في مجال التكنولوجيا إن الشركة ليس لديها خطط لاستخدام ChatGPT حتى قبل الحظر، مضيفا "لقد كنا بالفعل هدفًا للجهة التنظيمية الصينية وسط الحملة الصارمة على صناعة التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، لذلك حتى لو لم يكن هناك مثل هذا الحظر ، فلن نأخذ زمام المبادرة أبدًا لإضافة ChatGPT إلى منصاتنا لأن ردودها لا يمكن السيطرة عليها".