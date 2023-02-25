تكنولوجيا: القيمة التسويقية لشركة نفيديا ترتفع 230 مليار دولار فى أقل من شهرين

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفترة العصيبة التي مرت بها شركة Nvidia خلال العام الماضي قد انقضت مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة بأكثر من 200 مليار دولار منذ بداية 2023 حسبما نقل موقع CNBC.

وبعد عامين من الازدهار فقدت شركة الرقائق نصف قيمتها أو 300 مليار دولار في 2022 وسط مخاوف من ركود اقتصادي وهو ما أثر على مشتريات المنتجات التكنولوجية.

وتسببت تلك الظروف في الإطاحة بالشركة من قائمة أكبر 20 شركة من حيث القيمة على مستوى العالم.

وأقرت الشركة بأن تلك الظروف تسببت في تراكم مستويات كبيرة من المخزونات لديها، إذ أصبح لديها كميات كبيرة من وحدة معالجة الرسوميات، وسط تراجع الطلب من جانب المستخدمين بشكل خاص مطوري الألعاب.

في جلسة واحدة..انتعاش قيمة Nvidia بـ75 مليار دولار

لكن الأمور شهدت تحولاً ضخماً في 2023، فمنذ بداية العام ارتفعت أسهم الشركة بنحو 62% أو بحوالي 230 مليار دولار من حيث القيمة.

وفي جلسة واحدة فقط - ارتفعت القيمة السوقية للشركة 75 مليار دولار، بعدما كشفت عن نتائج أعمالها عن الربع الأخير من 2022.

ويعد الذكاء الاصطناعي هو كلمة السر وراء المكاسب الكبيرة التي تحققها Nvidia، بشكل خاص ChatGPT الذي يحدث ثورة في عالم البحث على الإنترنت.

ويتوقع الخبراء أن تصبح Nvidia ضمن أكبر الفائزين في عصر الذكاء الاصطناعي لأن الشركة تصمم وحدة معالجة الرسوميات الضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأبرمت شركة Microsoft هذا الأسبوع اتفاقا مدته عشر سنوات يتيع لعبة Call of Duty وغيرها من ألعاب Activision على منصة الألعاب الخاصة بشركة Nvidia.