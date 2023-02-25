شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المؤتمر العالمى للهواتف ومن سيحضره هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا أيام فقط حتى انطلاق المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) مرة أخرى، حيث ينطلق الحدث السنوي في برشلونة يوم الإثنين 27 فبراير ويستمر حتى يوم الخميس 2 مارس، وسيعرض عمالقة الصناعة الأجهزة للحضور عبر ثماني قاعات عرض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حين أن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) الذي أقيم في يناير يتضمن مجموعة واسعة من التقنيات، يركز MWC بشكل أكبر على الهواتف الذكية، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول MWC هذا العام حيث يعود الحدث أخيرًا إلى طاقته الكاملة بعد جائحة Covid-19.

ما هو MWC؟

يعد MWC هو معرض تجاري صناعي يقام كل عام في برشلونة في Fira de Barcelona Gran Via بإسبانيا، ويعود أصل الحدث إلى مؤتمر أعمال في بروكسل عام 1987 على الراديو الخلوي قبل أن يتطور للتركيز على الهواتف الذكية وصناعة الهاتف المحمول.

يمكن أن يتوقع المشجعون هذا العام إطلاق هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة كمبيوتر محمولة وهجينة جديدة، فضلاً عن التقنيات المرتبطة بها مثل 5G والواقع الافتراضي والمعزز (VR وAR).

قال ماتس جرانريد، المدير العام للاتحاد المنظم للأحداث (GSMA): "لطالما كان MWC Barcelona المكان المناسب لعقد صناعة الهاتف المحمول".

عادة ما يجذب MWC أكثر من 100000 زائر، ولكن في العام الماضي، حضره حوالي 60 ألف شخص، وهذا لم يكن سوى نصف طاقته قبل انتشار الوباء.

كما تم تأجيل مؤتمر MWC 2021 إلى نهاية يونيو ولم يكن لديه سوى حوالي 30 ألف زائر بينما تم إلغاء نسخة 2020 بالكامل، ولكن في عام 2023 يهدف الحدث إلى أن يكون قريب من السعة الكاملة مرة أخرى.





من سيحضر الحدث العالمى؟

سيستضيف MWC 2023 أكبر الأسماء في عالم تكنولوجيا الهاتف المحمول لأحدث الشركات الناشئة، كما ستحضر منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Meta وTikTok وSnap Inc مالكة Snapchat، ومن المرجح أن تصدر إعلانات بالشراكة مع صانعي الهواتف.

وفي هذه الأثناء، لا تحضر أبل MWC، وتفضل بدلاً من ذلك إلقاء الضوء بالكامل من خلال إدارة الأحداث الخاصة بها لأي إعلانات.

من بين المتحدثين الرئيسيين رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، وسيباستيان بورجيت، المؤسس المشارك لـ Sandbox، وهو عالم افتراضي يستخدم العملة المشفرة لتمكين المعاملات، كما ستتحدث لوسي برونز، لاعبة كرة القدم في إنجلترا وبرشلونة، عن مستقبل الرياضة والترفيه.