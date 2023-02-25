علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فيديوهات بدقة "1080p".. يوتيوب يختبر خيار بث جديد لمستخدمي الموبايل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديوهات بدقة "1080p".. يوتيوب يختبر خيار بث جديد لمستخدمي الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة يوتيوب تختبر حاليا خيارا جديدا لجودة البث يسمى "1080p Premium" الموصوف بـ"معدل البت المحسن"، حيث سيكون خيار البث الجديد متاحًا لمشتركي YouTube Premium ، بالإضافة إلى خيار 1080p "العادي" ، والذي يتم ضغطه بشكل كبير للغاية.

 

وذكر GSMArena أنه وفقًا لـ This is Tech Today ، فإن خيار 1080p "معدل البت المحسن" الجديد يمكن أن يلبي رغبة المستخدمين في مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة ، والتي يتعاملون معها عن طريق التبديل إلى خيار بث 1440p أو 2160p (4K) عند توفره.

 

ولتلبية طلبات المستهلكين للحصول على جودة أعلى لمشاهدة الفيديو على الهاتف المحمول ، قد يتمكن YouTube من تقليل تكاليف التشغيل بمساعدة هذا الخيار الجديد، ويأتي هذا بعد فترة وجيزة من استقالة سوزان وجسيكي من منصب الرئيس التنفيذي لموقع YouTube ، وإن لم يتم تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ترجع إلى تعيين نيل موهان كرئيس تنفيذي جديد.

 

ووفقًا لـ GSM Arena ، تتكهن Android Police أيضًا أن خيار الفيديو "1080p Premium" قد يضع أيضًا مقاطع فيديو 60 إطارًا في الثانية و 120 إطارًا في الثانية خلف جدار الدفع على YouTube Premium، وفي الوقت نفسه ، أفاد المنفذ أن YouTube كان يختبر في وقت سابق ميزة "إضافة إلى قائمة الانتظار" من الهاتف المحمول لمستخدمي Android و iOS مع اشتراك Premium.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا