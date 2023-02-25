شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تنزيل الصوت من مقاطع الفيديو باستخدام YouTube Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك YouTube Music، الذي يأتي مع YouTube Premium، تنزيل المحتوى باستخدام التطبيق على جهازك المحمول، حيث يعمل هذا مع معظم الأغاني ومقاطع الفيديو التي يمكنك العثور عليها على يوتيوب وينزل الصوت من الفيديو، بما في ذلك الأغنيات والعروض الحية.





ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كيفية القيام بذلك:1. ابدأ تشغيل تطبيق YouTube Music على هاتفك أو جهازك اللوحي.

2. ابحث عن أغنية تريد تنزيلها واضغط على القائمة المكونة من ثلاث نقاط.

3. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق تنزيل.





يمكنك لتشغيل الأغنية التي تم تنزيلها:1. في شاشة YouTube Music الرئيسية، اضغط فوق علامة التبويب "المكتبة" في الجزء السفلي من الشاشة.

2. في الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوق المكتبة ثم اختر التنزيلات من القائمة المنبثقة.

3. اضغط على الأغاني.

4. اختر الأغنية التي تم تنزيلها التي تريد تشغيلها.

لا يؤدي تنزيل الأغاني من YouTube Music إلى تخزين mp3 أو ملف مشابه على جهازك المحمول، لذلك لا يمكنك بسهولة استخدام ملف الموسيقى الذي تم تنزيله في تطبيق مختلف، ويتم تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق YouTube Music.