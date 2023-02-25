شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف الفرق بين SB وESB وHMU بتطبيق Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك تطبيق Snapchat شعبية كبيرة خاصة مع الجيل Z، ومع بداية عام 2023 امتلك التطبيق ما يصل إلى 363 مليون مستخدم يوميًا، وفقًا لأحدث بيانات Statista التي نشرها موقع METRO.

لكن رغم ذلك فهناك العديد من المصطلحات داخل التطبيق التى قد لا يعرف معناها غالبية المستخدمين، وفيما يلى نعرض مجموعة من أبرز المصطلحات داخل التطبيق والفرق بينها، أو حتى ما قد تعنيه كما يلى:

أبرز اختصارات سناب شات ومصطلحاتها ومعانيها ESB:

يرمز هذا الاختصار إلى Everyone Snap Back، وهذا طلب لكل من يراه لإرسال Snap إلى المستخدم - عادةً لضمان الحفاظ على الخطوط المفاجئة، ويظهر المصطلح عادةً في القصص أو رسائل الدردشة الجماعية.

FFF:

قد يعني هذا Follow For Follow ، والذي قد يرى مستخدم Snapchat يتابع الأشخاص الذين يتابعونه.

HMU:

إذا لاحظت HMU في رسالة ، فهذا يعني Hit Me Up ، وهي دعوة للاتصال بهم. يمكنك أن تقول شيئًا مثل "HMU لاحقًا" ، ويعرف أيضًا باسم "التواصل لاحقًا".

ICL:

قد يعني هذا بعض الأشياء المختلفة ، لكن المعنى الأكثر شيوعًا هو على الأرجح أنني لا أستطيع الكذب.

MMS:

هذا يعني ، ببساطة ، جعلني أبتسم. على الرغم من أنك إذا كنت تشعر بأنك في المدرسة القديمة بشكل خاص ، فيمكنك استخدامها لتقول خدمة المراسلة بالوسائط المتعددة.

NRS:

هذا يعني عدم وجود ردود، ويتم استخدامه غالبًا عندما تكون في موقف لا يسمح لك بإرسال اللقطات بشكل متكرر ، مثل النوم ، أو عدم الشعور بالرضا ، أو وجود القليل من البيانات / شبكة Wi-Fi.

PU:

في الأساس ، PU هو اختصار لـ Pop Up، ستكون الترجمة الحرفية هي "احصل على Snapchat وأرسل لي رسالة".

SB:

ربما يكون أحد أكثر الأشياء شيوعًا ، SB يعني ببساطة Snap Back - أو الرد على الشخص الذي كنت تلتقط الصور معه.

SCM:

هل تريد الرد؟ أو حريص على نقل محادثة من منصة أخرى؟ حسنًا ، SCM تعني Snapchat Me، وعلى الرغم من ذلك ، إذا كنت تتعامل قليلاً وترى ذلك في سياق عمل أو رقمي ، فقد يعني ذلك شيئًا أقل إثارة قليلاً: تحسين الوسائط الاجتماعية.

SFS / S4S:

هذا يعني Snap For Snap - أو "الصراخ من أجل الصياح" - وهي طريقة أساسية للترويج لمستخدم Snapchat آخر.

SMO:

حسنًا ، هذا يعتمد حقًا على السياق، قد يعني SMO تشغيل الوضع الجاد (بمعنى أنك تشعر أو تتحدث عن شيء ما بطريقة غير مرحة)، وقد يعني أيضًا Shout Me Out (مما يعني أنك تريد أن يمنحك شخص ما صيحة على وسائل التواصل الاجتماعي).

SR:

يمكن أن يعني هذا إما الردود البطيئة - بمعنى أن المستخدم الآخر قد يستغرق وقتًا للعودة إليك ، إذا كان مشغولًا على سبيل المثال - أو يمكن أيضًا كتابته S / R ، مما يعني الخطوط والحديثة.

وهذا يعني بشكل فعال أن الشخص الذي يستخدم العبارة قد تم تعيينه لإرسال لقطة جماعية لجميع المستخدمين الذين لديهم خطوط معهم ، أو لديهم Snapchatted مؤخرًا.

نقاط Snap:

تُظهر نتيجتك أساسًا مقدار استخدامك للتطبيق، كلما زاد الرقم ، زاد عدد الـ Snaps التي أرسلتها. إليك كيفية العثور على نقاط Snap الخاصة بك.

SU:

عادة ، SU تعني Swipe Up، فإذا كنت تنظر في قصة Snapchat ورأيت "SU" ، إذا مررت إصبعك لأعلى ، فعادة ما يتم نقلك إلى متصفح الإنترنت بهاتفك وصفحة ويب مرتبطة بالقصة.

TM:

قد تعني رسالة نصية ، أو تثق بي ، اعتمادًا على سياق الدردشة.

WYLL:

يرمز هذا الاختصار الشائع إلى "ما تبدو عليه". لكن الشيء الحقيقي هنا هو السياق. يمكن أن يكون إما سؤالاً ، أو قليلاً من التحقق من الواقع.\

إذا سأله شخص ما مثل سؤال ، فهو ، بطريقة ما ، يطلب صورة شخصية، وإذا قال هذا شخص يعرف ما تبدو عليه ، فهو يشير بشكل أساسي إلى أنك تبدو دمية. هل تفعل شيئًا غير عادي لتبرير قولهم؟