شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن تطوير أبل لجهاز صغير يقيس السكر بالدم بدون وخز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزعم مصادر بلومبرج أن سعي شركة آبل لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم بدون وخز هو الآن في " مرحلة إثبات صحة المفهوم " وجيد بما يكفي بحيث يمكن طرح جهاز في السوق بمجرد أن يصبح أصغر فى الحجم.

وكانت التقنية التي تستخدم الليزر لقياس تركيز الجلوكوز تحت الجلد في السابق بحجم سطح الطاولة ولكن يقال إنها تقدمت بالقرب من نموذج أولي بحجم iPhone.

والسعى لانشاء تقنية جديدة لقياس الجلوكوز فى الدم في الأعمال لفترة طويلة، ففي عام 2010 عندما ترأس ستيف جوبز شركة Apple ، اشترت الشركة شركة RareLight الناشئة لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، لكن الشاشات بدون وخز تمثل تحديًا، وفي عام 2018 قامت شركة Verily التابعة لشركة Alphabet الصحية بخطط جديدة لانشاء عدسات لاصقة ذكية التي حاولت تتبع الجلوكوز باستخدام الدموع، وفقا لتقرير engadget.

وكانت تقارير فى يناير الناضى قالت أن ساعة ابل الذكية لن تدعم ميزة قياس نسبة السكر في الدم، حيث لن يتضمن المستشعر القادم هذه الميزة.

ورغم أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن شركة ابل تخطط لإضافة اثنان من المميزات الجديدة لساعات Apple Watch على أن تتضمن هذه المميزات قياس نسبة السكر في الدم.

وأشارت تقارير أن شركة ابل لتطوير مميزات المراقبة الصحية في الجيل القادم من الساعات الذكية، لذا كانت مميزات قياس مستوى الضغط ونسبة السكر في الدم من بين المميزات المتوقعة.

ولكن أكد مصدر مطلع على أن عملاق التكنولوجيا لن تطرح هذه المميزات في إصدارات الشركة من الساعات الذكية قريباً.