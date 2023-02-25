توقع حدوث زلازل.. أستاذ جيولوجيا يعلّق على وصف الباحث الهولندي لشهر مارس بـ «الخطير»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، على تحذير الباحث الهولندي المثير للجدل من وقوع زلازل في شهر مارس المقبل واصفا إياها بـ "الخطيرة".

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، قال "شراقي" إنه "عندما يتوقع الباحث وقوع زلازل في مارس بتركيا أمر طبيعي وليس تنبؤ."

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن معظم الزلازل التي نشعر بها في مصر تكون مراكزها خارج مصر وفي الأغلب يكون مركزه تركيا أو قبرص، ولكن هذا ليس معناه أن الزلزال بالقاهرة.

ولفت إلى أن الزلازل تؤدي إلى نشاط كبير في حركة الفوافق، وهو ما حدث بعد توالي الزلازل في الفترة الماضية.

ونوه الدكتور عباس شراقي، بأن 90% من الزلازل والبراكين تحدث خارج إفريقيا بسبب بُعد الفوالق، ووقوعها في منتصف المحيط الأطلنطي.