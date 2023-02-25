شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية تتهم جوجل بإتلاف الأدلة في قضية مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محامو وزارة العدل الأمريكية إن شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc دمرت اتصالات الشركة الداخلية، وطلبت من قاضٍ فيدرالي معاقبة الشركة كجزء من قضية مكافحة الاحتكار الحكومية بشأن أعمال البحث الخاصة بها.

وأكدت وزارة العدل في مذكرة محكمة تم الكشف عنها في محكمة فيدرالية بواشنطن العاصمة يوم الخميس أن جوجل فشلت في تعليق سياسة تسمح بالحذف التلقائي والدائم لسجلات دردشة الموظفين، وقالت الحكومة إن جوجل أبلغت الولايات المتحدة "بشكل خاطئ" في عام 2019 أنها علقت "الحذف التلقائي" وأنها تحتفظ باتصالات الدردشة كما هو مطلوب بموجب حكم محكمة فيدرالية يحكم المعلومات المخزنة إلكترونيًا.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة عقد جلسة استماع والموازنة بين العقوبة المناسبة، وكتب كينيث دينتزر ، محامي وزارة العدل ، في الملف: "إن تدمير جوجل اليومي للسجلات المكتوبة أضر بالولايات المتحدة من خلال حرمانها من مصدر غني للمناقشات الصريحة بين المديرين التنفيذيين لشركة جوجل ، بما في ذلك شهود المحاكمة المحتملون".

وقالت جوجل في بيان يوم الخميس إنها دحضت "بشدة" مزاعم وزارة العدل، وقال متحدث باسم "فرقنا عملت بضمير حي لسنوات للرد على الاستفسارات والتقاضي"، وقالت جوجل إنها "أنتجت أكثر من 4 ملايين وثيقة في هذه الحالة وحدها ، وملايين أخرى للهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم."

ويمكن أن تشمل العقوبات في الظروف التي يجد فيها القاضي انتهاكًا لقواعد المحكمة قيودًا على ما يُسمح للطرف بمرافعته في المحاكمة ، أو أمرًا بإلغاء دعوى قضائية أو عقوبة مالية، ونفت جوجل المزاعم الأساسية بأنها أساءت استخدام سلطتها في سوق البحث على الإنترنت.

ويمثل محاولة فرض عقوبات وزارة العدل المرة الثانية على الأقل في حالة سعي الحكومة لمعاقبة جوجل، وفي العام الماضي ، زعمت وزارة العدل أن جوجل أبقت بشكل غير عادل المستندات الداخلية بعيدًا عن محققي مكافحة الاحتكار ، مدعية أنها محمية بامتياز المحامي والموكل. ونفت جوجل هذا الادعاء.

ورفض القاضي في أبريل 2022 معاقبة جوجل على السلوك الذي حدث قبل بدء التقاضي في عام 2020، ومن المقرر أن تحال القضية إلى المحاكمة في سبتمبر.