شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الولايات المتحدة تحد من استخدام "معالجات" كوريا الجنوبية المصنوعة في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ستحد على الأرجح من مستوى أشباه الموصلات المتقدمة التي تصنعها الشركات الكورية الجنوبية في الصين، وفي أكتوبر، تلقت شركة Samsung Electronics الكورية الجنوبية وشركة SK Hynix ، أكبر صانعي شرائح الذاكرة في العالم، إرجاءً لمدة عام واحد من قيود التصدير الأمريكية التي تهدف إلى إحباط طموحات بكين التكنولوجية وعرقلة تقدمها العسكري.

وقال آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن ، عندما سئل عما سيحدث بعد انتهاء الإعفاء: "ما سيكون على الأرجح هو الحد الأقصى للمستويات التي يمكن أن يصلوا إليها في الصين"، وأدلى إستيفيز ، الذي يشرف على القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، بهذه التعليقات خلال منتدى استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

وقال إستيفيز ، مشيرًا إلى منتج ذاكرة فلاش تم تصنيعه بواسطة Samsung و SK: "إذا كنت في أي طبقة من NAND ، فسنوقفها في مكان ما في هذا النطاق"، وأضاف أن الحكومة الأمريكية تجري حوارًا عميقًا مع مصنعي الرقائق الكوريين الجنوبيين.

وقال "نحن نعمل معهم للتأكد من أننا لن نلحق الضرر بشركات حلفائنا، وفي الوقت نفسه ، سنعيق قدرة الصين على بناء القدرات التي ستهددنا بشكل جماعي"، ولم تتوافر على الفور شركتا Samsung Electronics و SK Hynix للتعليق.

واستثمرت Samsung و SK Hynix ، اللتان تتحكمان في حوالي نصف سوق شرائح ذاكرة فلاش NAND العالمية ، بكثافة في الصين في العقود الأخيرة لإنتاج رقائق حيوية للعملاء بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا Apple و Amazon.

وفي وقت سابق ، أقر مسؤول أمريكي بوجود صفقة مع اليابان وهولندا لتلك الدول لفرض قيود جديدة على صادرات أدوات صناعة الرقائق إلى الصين.