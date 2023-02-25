شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. هاتف أيفون 15 سيوفر شاشة أكبر بقياس 6.2 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 الذكية في وقت لاحق من هذا العام، وستشمل السلسلة على الأرجح أربعة طرز - iPhone 15 و iPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وفقا لتقرير gadget360.

كما يتوقع أن يكون للأجهزة حجم عرض مماثل لنظرائهم من سلسلة iPhone 14، لكن هذه المرة من المتوقع أن يحمل طراز iPhone 15 Pro لقب "Urtla"، وتسربت مواصفات وتصميم طراز iPhone 15 الأساسي عبر الإنترنت.

ووفقًا لتقرير 9to5Mac، يشير تصميم iPhone 15 الذي تم الحصول عليه من ملفات CAD ثلاثية الأبعاد إلى العديد من الميزات الجديدة لجهاز iPhone القادم.

كما تشير العروض التي تم الاستشهاد بها في التقرير إلى أن جهاز iPhone 15 لم يعد يحتوي على درجة ، ولكنه سيحتوي على جزيرة ديناميكية ظهرت لأول مرة على طرازات iPhone 14 Pro العام الماضي، وتتكون جزيرة Dynamic Island من فتحة بيضاوية الشكل في الجزء العلوي من الشاشة تغطي الكاميرا الأمامية ومستشعرات Face ID.

ويضيف التقرير أن iPhone 15 سيكون مزودًا بمنفذ شحن USB من النوع C، ومن المتوقع أن تلتزم أبل بإعداد الكاميرا المزدوجة التقليدي لمجموعة iPhone 15 القياسية، ويبدو أن الكاميرا الثالثة و LiDAR متاحان فقط في طرز iPhone 15 Pro.

وأخيرا من المحتمل أن يتميز iPhone 15 بشاشة بحجم 6.2 بوصة كما يشير التقرير وهو أكبر قليلاً من الطراز الأساسي الحالي iPhone 14، ودقة الشاشة ومعدل التحديث غير معروفين حاليًا ، ولكن من المتوقع أن يكونا مشابهين لهذين من طرازات iPhone 14.

وأشار التقرير إلى أن الأزرار السعوية ، التي يشاع أنها ظهرت في بعض طرازات iPhone هذا العام ، كانت مفقودة من ملفات CAD ، مضيفًا أن الأزرار السعوية تظهر حصريًا في طرز iPhone 15 Pro ، حيث يحتفظ iPhone 15 بالأزرار المادية .