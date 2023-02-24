شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحظر محتوى الأخبار لبعض الكنديين ردًا على القواعد المقترحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى Google اختبارات تمنع الوصول إلى الأخبار لبعض المستخدمين الكنديين ردًا على مشروع قانون جديد قد يجبرها ومنصات كبيرة أخرى مثل Meta Facebook على التفاوض على صفقات مع ناشري الأخبار لدفع ثمن المحتوى، وفقًا لتقارير رويترز، وبحسب ما ورد ستؤثر الاختبارات على أقل من 4% من المستخدمين الكنديين، وتستمر لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، وسوف "تحد من ظهور الأخبار الكندية والدولية بدرجات متفاوتة".

وتأتي الاختبارات استجابة لقانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي ، المعروف أيضًا باسم "بيل سي 18" ، والذي ينظر فيه مجلس الشيوخ الكندي حاليًا ، وفقًا لصحيفة جلوب آند ميل.

وفي تغريدة، قال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز إن سلوك جوجل لن يخيف الكنديين. وقال: "إنه لأمر مخيب للآمال أن نسمع أن Google تحاول منع الوصول إلى المواقع الإخبارية"، ولن يتم تخويف الكنديين، وكل ما نطلبه من عمالقة التكنولوجيا هو تعويض الصحفيين عند استخدامهم لعملهم".



وقال المتحدث باسم Google، شاي بوردي، لـ Press Gazette في بيان: "نحن نختبر لفترة وجيزة ردود المنتجات المحتملة على Bill C-18 والتي تؤثر على نسبة صغيرة جدًا من المستخدمين الكنديين، ونجري آلاف الاختبارات كل عام لتقييم أي تغييرات محتملة في البحث.

ولقد كنا شفافين تمامًا بشأن قلقنا من أن C-18 واسع للغاية ، وإذا لم يتغير ، فقد يؤثر ذلك على المنتجات التي يستخدمها الكنديون ويعتمدون عليها كل يوم، ونظل ملتزمين بدعم مستقبل مستدام للأخبار في كندا وتقديم الحلول التي تصلح مشروع قانون C-18 ".

وقدمت أستراليا قانونًا مشابهًا في عام 2021، عارضه أيضًا كل من Google و Meta (المعروفين آنذاك باسم Facebook)، ومع ذلك، في حالة أستراليا، كان موقع Facebook هو الذي قام بمنع المحتوى الإخباري بشكل استباقي لمستخدميه ، وهو ما فعلته لمدة أسبوع تقريبًا لتأمين تعديلات على قانون نيوز ميديا ​​المساومة في أستراليا.

وبحسب ما ورد أدى حظر Facebook إلى خفض حركة المرور إلى المواقع الإخبارية الأسترالية بنحو 30% ، وتم انتقاده على نطاق واسع لتأثيره على المحتوى غير الإخباري مثل الصفحات الحكومية الرسمية .

وقال رئيس الشراكات الإعلامية في ذراع Meta الكندية ، مارك دينسديل لصحيفة وول ستريت جورنال العام الماضى، مثل Google أعربت Meta أيضًا عن معارضتها لقانون الأخبار عبر الإنترنت الكندى ، وقالت إنها مستعدة لحظر المحتوى الإخباري في كندا ردًا على ذلك ، وفي مواجهة التشريعات المعاكسة التي تستند إلى افتراضات خاطئة تتحدى منطق كيفية عمل Facebook ، ونشعر أنه من المهم أن نتحلى بالشفافية بشأن احتمال أننا قد نضطر إلى التفكير فيما إذا كنا سنستمر في السماح بمشاركة المحتوى الإخبارى فى كندا .