شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصور مؤثر على إنستجرام يعترف بأن صوره من إنشاء الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف مصور على انستجرام يجمع الآلاف من المتابعين بأن صوره من إنشاء الذكاء الاصطناعى، حيث تم استخدام Midjourney، وهو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء الصور، وتم تحسينها بعد ذلك على Photoshop، حتى أن المصور جوس أفيري، من الولايات المتحدة، أعطى كل شخصية اسمًا وعلامة جغرافية وقصة مؤثرة أضافها في تعليقات الصورة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتسب المصور ما يقرب من 29000 متابع منذ نشره لأول مرة في أكتوبر، ومع ذلك، بعد الاعتراف بأن الصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تلقى بعض ردود الفعل من المتابعين الذين شعروا بالخداع.

كان أفيري حتى وقت قريب، إما غامضًا عن قصد لأتباعه بشأن كيفية حصوله على صوره، أو أخبرهم صراحة أنها صور حقيقية، حتى أنه ذهب إلى حد اختلاق نوع الكاميرا والعدسة التي استخدمها لأخذها.

أوضح الفنان: "كان هدفي الأصلي هو عرض الذكاء الاصطناعي ثم كتابة مقال عنه، لكن الآن أصبح منفذًا فنيًا.. لقد تغيرت آرائي".

ومع ذلك، يقول إنه على الرغم من أنه لم يلتقط صوره الـ 160 بالكاميرا، إلا أنه بذل الكثير من الجهد لإنشاءها.

يتطلب Midjourney من المستخدم إدخال مطالبة نصية يستخدمها لإنشاء أربع صور مختلفة، وهذا مشابه لـ DALL-E، أداة تحويل النص إلى صورة تم إصدارها العام الماضي بواسطة OpenAI، والتي أنشأت أيضًا برنامج الدردشة الآلي الثوري ChatGPT.

ويتم تغذية هذه الخوارزميات بملايين الصور لمعرفة الشكل الذي من المفترض أن تبدو عليه الأشياء المختلفة، وفي النهاية تجميعها معًا.