شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر ميزة مقلدة لـ BeReal تمنح مستخدمي ماسنجر 5 دقائق لالتقاط صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر المهندسون داخل ميتا ميزة لماسنجر Messenger، تطلب من أعضاء الدردشة الجماعية إرسال الصور بسرعة عبر الكاميرات الأمامية والخلفية، وهذا يشبه تطبيق BeReal، الذي يطالب المستخدمين بالتقاط صورة غير مضاف لها فلتر بسرعة كل يوم باستخدام من كلتا الكاميرتين في وقت واحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تسريب التفاصيل حول الميزة الجديدة، المسماة 'Roll Call'، بواسطة محلل وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا على تويتر.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق Instagram و TikTok لميزات BeReal المقلدة الخاصة بهما، وباستخدام هذه الميزة، يمكن لمستخدمي Messenger إنشاء رسائل مخصصة وإرسالها إلى دردشة جماعية يشاركون فيها، ولدى جميع الأعضاء بعد ذلك خمس دقائق للرد على المطالبة بمجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو "في الوقت الحالي"، ويتم إضافة ساعة العد التنازلي إلى الموضوع.

كما أنه فقط أولئك الذين يستجيبون للمطالبة يمكنهم عرض ردود الآخرين، لكن الأعضاء قادرون على إلغاء ردودهم إذا لم يكونوا سعداء بها، ويمكن أيضًا حذف مطالبة Roll Call نفسها تمامًا إذا ألغى جميع المشاركين ردودهم.

تم وصف الميزة بأنها "تجربة ممتعة، ادفع مقابل اللعب"، مما يشير إلى أنها ستكلف المستخدمين أموالاً لإضافتها إلى Facebook Messenger.

تساعد Roll Call الأشخاص على مشاركة اللحظات الحقيقية مع الأصدقاء والعائلة في محادثات مجموعة Messenger، ودعم الصور ومقاطع الفيديو.

هذه فرضية مشابهة لتطبيق BeReal، وهو تطبيق لمشاركة الصور ظهر في أعلى مخططات التطبيقات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مايو الماضي، وسرعان ما أصبح منافسًا شرسًا لـ Instagram وSnapchat، ويتلقى أولئك الذين نزلوا التطبيق إشعارًا يوميًا، يمنحهم دقيقتين فقط لالتقاط صورة سيلفي وصورة لما هو أمامهم.

ويخرج هذا إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، ويبدو أنه يختلف عن Meta Roll Call، المصمم خصيصًا لمحادثات جماعية خاصة ومحددة.