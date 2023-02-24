شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مميزات "Sounds" الجديدة لتطبيق سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك منصة سناب شات ما يقرب من 250 مليون مستخدم يتعاملون مع الواقع المعزز بانتظام عبر المنصة بحسب أحدث تقرير لها، وبحسب الشركة فقد تم مؤخرا طرح ميزة "Sounds" والتى تعمل مع تقنية Snap's AR Lens لتقديم تجربة محسّنة للتفاعل مع الأصدقاء، إضافة إلى أنها أداة توزيع مهمة لمنشئي المحتوى لمشاركة موسيقاهم مع المعجبين.

وتضيف الشركة أنه منذ إطلاق Sounds ، أدت مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام الموسيقى من Sounds على Snapchat مجتمعة إلى إنشاء أكثر من 2.7 مليار مقطع فيديو وأكثر من 183 مليار مشاهدة، وقد أعلن Snapchat الآن عن أدوات إبداعية جديدة لـ "Sounds " بما في ذلك Sounds Recommendations لاستخدامها مع Lenses ، وميزة Sounds Sync لاستخدامها مع Camera Roll والتي من المتوقع أن تسهل على المستخدمين الإنشاء والمشاركة.



ميزة Sounds Recommendations للاستخدام مع Lenses هذه طريقة جديدة لمستخدمي Snapchat للعثور على الصوت المثالي الذي يكمل "العدسة"، فعند تفعيل فلاتر Lens على صورة أو مقطع فيديو ، سيتلقى المستخدمون خيارًا بنقرة واحدة لإضافة صوت ذي صلة من مكتبة الأصوات.





ميزة Sounds Sync مع الصور والفيديوهات ستسمح أداة مزامنة الصوت لمستخدمي Snapchat بإنشاء مقاطع فيديو مونتاج ستكون تلقائيًا على إيقاع إيقاع المسارات الصوتية من مكتبة الأصوات، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين 4-20 صورة / مقطع فيديو من قائمة الكاميرا الخاصة بهم.

وقال ماني أدلر ، رئيس إستراتيجية الموسيقى في Snap ، "من خلال توسيع تجربة الأصوات ، يجعل Snapchat من الأسهل والأسرع لمستخدمي Snapchat اكتشاف الموسيقى التي يحبونها ومشاركتها مع الأصدقاء، لقد أوجد Snapchat أيضًا فرصة فريدة للفنانين للوصول إلى جمهور قيم ومتفاعل ، مع توجيه المعجبين أيضًا للاستماع إلى الأغنية الكاملة على خدمات البث ".