شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لحظر المفوضية الأوروبية على موظفيها استخدام TikTok على أجهزة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت المفوضية الأوروبية الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبى تيك توك TikTok من الأجهزة التي تمتلكها، كما طلبت من موظفيها إزالة التطبيق من الهواتف والأجهزة اللوحية الشخصية التي تعد جزءًا من خدمة الأجهزة المحمولة - بمعنى آخر، أي أجهزة يستخدمونها فى العمل.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "يهدف هذا الإجراء إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية". "كما ستظل التطورات الأمنية لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى قيد المراجعة المستمرة.

ولدى المفوضية الأوروبية ما يقرب من 32000 موظف دائم ومتعاقد، وطلبت منهم حذف TikTok في أقرب وقت ممكن وبحلول 15 مارس على أبعد تقدير، وفقًا لبي بي سي إذا لم يمتثل العمال في الوقت المناسب ، فسيفقدون الوصول إلى تطبيقات الشركة، بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بـ EC و Skype for Business.

وقال متحدث باسم TikTok لـ Engadget: "نعتقد أن هذا التعليق مضلل ويستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية". "لقد فوجئنا بأن المفوضية لم تتصل بنا مباشرة ولم تقدم أي تفسير ، ولقد طلبنا عقد اجتماع لوضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن كيفية حماية بيانات 125 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الذين يأتون إلى TikTok كل شهر، و إعادة الاستمرار في تعزيز نهجنا في أمان البيانات ، بما في ذلك من خلال إنشاء ثلاثة مراكز بيانات في أوروبا لتخزين بيانات المستخدم محليًا ، وزيادة تقليل وصول الموظفين إلى البيانات ، وتقليل تدفق البيانات خارج أوروبا. "

ويقع مقر شركة ByteDance الأم لـ TikTok في الصين، و أعرب مسؤولون في عدد من البلدان عن قلقهم بشأن احتمال استخدام الحكومة الصينية للتطبيق للوصول إلى بيانات المستخدم ، بالإضافة إلى مشكلات أمنية أخرى.

وحظرت الحكومة الأمريكية التطبيق في معظم الأجهزة التي يمتلكها، و قام المسؤولون في العديد من الولايات بسن حظر مماثل ، في حين أن TikTok محظور على بعض شبكات الكليات، وهناك أيضًا جهود لحظر TikTok في الولايات المتحدة تمامًا، وفى نوفمبر ، قالت المفوضية الأوروبية إن هناك عدة تحقيقات جارية في ممارسات بيانات TikTok