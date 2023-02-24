شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تشتري كتابًا من تأليف الذكاء الاصطناعى ChatGPT؟.. أكثر من 200 رواية على أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف عمل الذكاء الاصطناعى على الخوارزميات والأدوات الالكترونية، ولكنه بدأ يدخل في مجالات بشرية تعتمد على الإبداع كالتأليف، حيث أثار الأمر مخاوف المؤلفون بشأن وجود أكثر من 200 كتاب حاليا كتبها الذكاء الاصطناعى الشهير ChatGPT ومتاحة للشراء على أمازون، محذرين من أن الذكاء الاصطناعي سيحول مهنة الكتابة إلى سلعة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم الناس روبوت المحادثة "ChatGPT"، لإخراج الروايات وقصص الأطفال في غضون ساعات قليلة وبيع بعض النسخ بأكثر من 20 دولارًا.

وبينما يدرج البعض ChatGPT كمؤلف مشارك للكتاب، فإن الكتاب الآخرين لا يشعرون أنه من الضروري الكشف عن أنهم تلقوا مساعدة من الذكاء الاصطناعي في كتابة أعمالهم.

وقالت ماري راسنبيرجر، المديرة التنفيذية لجمعية المؤلفين لرويترز: "هذا شيء نحتاج حقًا إلى القلق بشأنه، فهذه الكتب ستغرق السوق وسيصبح الكثير من المؤلفين عاطلين عن العمل".

ويعد ChatGPT، الذي طورته OpenAI، هو نموذج لغة كبير تم تدريبه على بيانات نصية ضخمة، مما يسمح له بإنشاء نص يشبه الإنسان بشكل مخيف استجابةً لموجه معين.

يمكن لبرنامج chatbot محاكاة الحوار والإجابة على أسئلة المتابعة والاعتراف بالأخطاء ورفض الطلبات غير المناسبة أيضا، فإنه يستجيب لمطالبات نصية للمستخدم ويمكن أن يُطلب منه كتابة المقالات وكلمات الأغاني والقصص والنصوص بما فيها النصوص التسويقية وخطابات الشكوى وحتى الشعر.

ويستخدم الناس النظام لتحقيق حلمهم في أن يصبحوا مؤلفين، ومن بين هؤلاء الأشخاص بريت شيكلر، الذى تعلم كيفية استخدام البرنامج لإنشاء كتاب إلكتروني للأطفال من 30 صفحة في غضون ساعات، وعرضه للبيع في يناير من خلال أمازون.

ولا يكشف للمستهلكين من البداية أنه تمت كتابته بمساعدة ChatGPT، حيث تم إدراج شيكلر كمؤلف وحيد، ويُباع الكتاب بمبلغ 2.99 دولارًا في متجر كيندل أو 9.99 دولارًا للنسخة المطبوعة، لكن شيكلر قال لرويترز إنه حقق أقل من 100 دولار منذ إدراجه في أمازون.

وبينما تشير رويترز إلى وجود أكثر من 200 كتاب مع ChatGPT كمؤلف مشارك، إلا أن العدد قد يكون أكبر لأن العديد من هؤلاء المؤلفين لا يكشفون عن استخدامهم للذكاء الاصطناعي.