شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مخترع البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخترع شيفا أيادوراي، أمريكي من أصل هندي البريد الإلكتروني. والذى ولد في 2 ديسمبر 1963 في بومباي بالهند، لعائلة هندوسية من التاميل، ثم انتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة وهو في السابعة من عمره؛ حيث ظهرت عليه أمارات النبوغ، فدرس برمجة الكمبيوتر في برنامج صيفي خاص بمعهد كورانت للعلوم الرياضية بجامعة نيويورك (NYU)، ثم التحق بمدرسة ليفينجستون الثانوية في ليفينجستون بنيو جيرسي، كما درس هناك طب الأسنان في نيوجيرسي (UMDNJ). ،

تابع أيادوراي دراسته الجامعية في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)؛ حتى نال الماجستير في الهندسة الميكانيكية من المعهد ، ثم نال الماجستير في الدراسات المرئية من MIT Media Laboratory عن التصور العلمي. حسب ماذكرته صفحة مشروع رواد 2030 على الفيس بوك.

اختراع البريد الإلكتروني

أدرك أحد معلمي أيادوراي؛ وهو الدكتور ليزلي ب.ميشيلسون، قدراته وعبقريته، فحثه على إعادة إنشاء نظام إلكتروني يكرر نظام الاتصالات الورقي التقليدي.

وقد تصور شيفا أيادوراي، البالغ من العمر 14 عامًا فقط في ذلك الوقت، نظامًا لإرسال الرسائل الرقمية بسرعة وسهولة، ثم بدأ مشروعه بإجراء دراسة شاملة لنظام البريد الورقي الخاص بـ UMDNJ والذي كان مستخدمًا في المكاتب والمؤسسات حول العالم.

شرع أيادوراي في بناء نظام بريد إلكتروني يتضمن مجموعة من مكونات النظام المتكاملة، بالإضافة إلى الأجزاء الوظيفية لنظام البريد الورقي؛ لإنشاء نظام بريد موثوق للغاية، وسهل الاستخدام؛ إذ أطلق عليه اسم “EMAIL”، ثم تقدم بطلب للحصول على براءة الاختراع التي لم يحصل عليها إلا في عام 1982، وهو ابن 18 عامًا.

وعلى الرغم من اعتراف بعض المنظمات باختراعه، ولكنه لم يتلق اعترافًا واسع النطاق كمخترع للبريد الإلكتروني، بل مُنح هذا الشرف إلى ريموند توملينسون؛ مبتكر الرسائل النصية الذي يُنسب إليه الفضل في إدخال علامة “@” لعناوين البريد الإلكتروني.

ويشكك البعض في كون شيفا أيادوراي هو مخترع البريد الإلكتروني من الأساس؛ إذ يقول ديفيد كروكر؛ عضو مجتمع أبحاث ARPANET: «لقد نسبت التقارير اختراع البريد الإلكتروني بشكل غير صحيح إلى شيفا أيادوراي، البالغ من العمر 14 عامًا في أواخر السبعينيات».

التعليم والحياة المهنية

شرع أيادوراي في مسيرة أكاديمية ناجحة، فحصل على الدكتوراه في الهندسة البيولوجية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بيولوجيا الأنظمة في عام 2007؛ إذ ركزت أبحاثه على نمذجة الخلية بأكملها؛ بدمج نماذج المسار الجزيئي.

وفي عام 2008، حصل على منحة برنامج فولبرايت للطلاب الأمريكيين لدراسة تكامل Siddha- أقدم نظام هندي للطب التقليدي- مع بيولوجيا الأنظمة الحديثة في الهند.

وعلى مدى السنوات التالية، عمل شيفا أيادوراي كمعلم ومخترع وعالم أنظمة، وشخص لامع ومتعدد الاستخدامات، تمتد أعماله إلى مجالات متنوعة؛ مثل التكنولوجيا والطب والإعلام والفن.

وكرجل أعمال، نجح أيادوراي في تنمية العديد من الشركات الناشئة. وبعد فوزه في مسابقة البيت الأبيض لتحليل البريد وفرزه تلقائيًا، أسس شركة EchoMail، Inc لحلول التسويق عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمراقبة والإدارة لشركات عالمية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وفي مجال التعليم، أسس أيادوراي البرنامج التعليمي Systems Health عبر الإنترنت، وهو عبارة عن مبادرة لسد الفجوة بين أسس العلم الحديث وحكمة التقاليد القديمة للسيدها والأيورفيدا والطب الصيني التقليدي؛ تهدف إلى دمج أنظمة الطب الشرقية والغربية لاكتشاف طريقة علمية جديدة.

تزوج شيفا أيادوراي من الممثلة فران دريشر في حفل أقيم في سبتمبر 2014، ثم انفصلا في عام 2016.

الدروس المستفادة:

العبقرية لا تعرف عمرًا: تمكن أيادوراي من اختراع عالمي وهو في الرابعة عشرة من عمره؛ كون العبقرية لا تعترف بالعمر.

المثابرة: لم يحصل أيادوراي على براءة اختراعه إلا بعد 4 سنوات، فثابر حتى حقق هدفه دون كلل أو ملل.

استغلال المواهب: لم يقف أيادوراي عند موهبة واحدة من مواهب، بل استثمرها جميعًا في مجالات مختلفة.