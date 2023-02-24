شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يلتقط مجرات قديمة لا يجب أن توجد نظريًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلسكوب جيمس ويب يقدم مناظر أوضح للأجرام السماوية ويكشف عن الملامح الخفية منذ أن بدأ العمل في العام الماضى، والآن وفقًا لدراسة أجراها فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية ، قد يغير هذا أيضًا فهمنا للكون تمامًا، وفقا لتقرير engadget.

وعند النظر إلى الصور التي التقطتها التلسكوب بالقرب من Big Dipper ، وجد العلماء ست مجرات محتملة تشكلت بعد 500 إلى 700 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، ولم يكن احتمال أن يبلغوا من العمر ما يقرب من 13 مليار سنة ما يجعلهم غريبين ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون لديهم عدد من النجوم مثل مجرة ​​درب التبانة وفقًا لحسابات الفريق.

وأوضح العلماء أنه لا ينبغي أن توجد في ظل النظرية الكونية الحالية ، لأنه لم يكن هناك ما يكفي من المادة في ذلك الوقت للمجرات لتشكيل عدد من النجوم مثل نجومنا

وما رآه العلماء في الصور هو بضع نقاط ضبابية ولكنها ساطعة للغاية من الضوء تبدو حمراء على أجهزتنا ، مما يشير إلى أنها قديمة.

وقال جويل ليجا أحد مؤلفى الدراسة ، أن العلماء يتوقعون عادةً رؤية المجرات الشابة والصغيرة التي تتوهج باللون الأزرق عند النظر إلى الكون القديم ، لأنها تظهر لنا على أنها "أجسام تشكلت مؤخرًا من الكون البدائى" حساء كونى ، (لا تنسَ أن وصول الضوء إلى الأرض يستغرق وقتًا ، لذلك فنحن في الأساس ننظر إلى الوراء في الوقت المناسب عندما نشاهد الصور التلسكوبية.)

ولقد نظرنا إلى الكون المبكر جدًا لأول مرة ولم يكن لدينا أي فكرة عما سنجده، واتضح أننا وجدنا شيئًا غير متوقع إلى حد أنه يخلق في الواقع مشاكل للعلم، كما إنه يدعو الصورة الكاملة لتشكيل المجرات المبكر إلى التساؤل ، وقال ليجا التقط جيمس ويب سابقًا صورًا لمجرات أقدم تشكلت بعد حوالي 350 مليون سنة من الانفجار العظيم لكنها صغيرة ولا تتحدى معرفتنا بالفيزياء الفلكية.



صورة تلسكوب جيمس ويب

ولكي تظهر هذه المجرات الست قديمة وضخمة يعني أنها كانت تشكل مئات النجوم بعد عام قصير من الانفجار العظيم.

وبالمقارنة ، تشكل مجرة ​​درب التبانة حوالي نجم أو نجمين جديدين كل عام. علاوة على ذلك ، فإن هذه المجرات المحتملة أصغر حجمًا بحوالي 30 مرة من مجراتنا على الرغم من احتوائها على العديد من النجوم.

ويعترف العلماء بوجود احتمال أن تكون النقاط الحمراء الضبابية التي رأوها شيئًا آخر ، مثل الكوازارات الخافتة أو الثقوب السوداء فائقة الكتلة.

ويمكن أن تكون أيضًا أصغر في الواقع مقارنة بالحجم المتوقع الذي حصل عليه العلماء من حساباتهم، ويحتاج الفريق إلى مزيد من البيانات وللتحقق من النتائج التي توصلوا إليها من خلال التحليل الطيفي ، لكنهم يعتقدون أنه يمكن أن يكون لديهم تأكيد رسمي فى وقت ما من العام المقبل .