شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام تطبيقات الويب التقدمية على آيفون وآيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطبيقات الويب التقدمية والمعروفة أيضًا باسم PWAs، هي في الأساس تطبيقات ويب مصممة باستخدام تقنيات الويب، بعبارات بسيطة، تطبيقات الويب هي في الأساس موقع ويب مثبت على الهاتف كتطبيق ويعمل ويتصرف ويعمل مثل تطبيق إلى حد ما.

الميزة مفيدة في حالة عدم توفر بعض التطبيقات على النظام الأساسي أو في حالة عدم رغبتك في تنزيل تطبيق من App Store.

لقد دعمت آبل تطبيقات الويب لفترة من الوقت الآن وتسمح للمستخدمين بتثبيت تطبيق الويب عبر سفاري.

إذا كنت تبحث عن تثبيت تطبيق ويب على جهاز آيفون أو آيباد، فاتبع دليلنا المفصل خطوة بخطوة:

بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون، كانت آبل في الواقع أول شركة تدعم تطبيقات الويب مع إطلاق آيفون لأول مرة.

يأتي آيفون 1 بشكل أساسي مع التطبيقات المستندة إلى HTML والتي سمحت للمستخدمين بإضافتها على الشاشة الرئيسية وقدمت أيضًا تجربة مستخدم بملء الشاشة.

خطوات تنزيل تطبيقات الويب وتثبيتها على iPhone و iPad

افتح متصفح الويب سفاري على جهاز آيفون أو آيباد.

انتقل إلى موقع الويب الذي تريد تثبيت WPA له.

لاحظ أنه ليست كل مواقع الويب تدعم تطبيق الويب التقدمي. هذا يعني أنه يمكنك فقط تثبيت تطبيقات الويب لمواقع الويب التي تدعم تطبيقات الويب.

اضغط على زر الإجراء (المعروف أيضًا باسم زر المشاركة).

قم بالتمرير لأسفل في قائمة المشاركة وابحث عن خيار إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

أدخل اسمًا لتطبيق الويب واضغط على الزر "إضافة".

بعد ذلك، ستتم إضافة تطبيق الويب إلى الشاشة الرئيسية بجوار التطبيقات الأخرى المثبتة على الجهاز.

يمكن للمستخدمين ببساطة النقر فوق التطبيق لفتحه.

ضع في اعتبارك أيضًا أن تطبيقات الويب حاليًا لا تدعم دفع الإشعارات على iOS و iPadOS.