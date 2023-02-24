شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واحد من كل أربعة تطبيقات للأطفال على متجر Google Play لا يتوافق مع كود الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لبحث جديد، فإن ما يصل إلى واحد من كل أربعة تطبيقات تستهدف الأطفال على متجر تطبيقات Google Play لا يتوافق مع رمز التصميم المناسب للعمر لمكتب مفوض المعلومات، وفقا لما نشر على موفع METRO

وقالت مجموعة كومباريتيك للمستهلكين إن دراستها لأكثر من 400 تطبيق للأطفال متوفرة في المتجر وجدت أن ما يقرب من 25٪ ينتهك إرشادات ICO بطريقة ما - الغالبية العظمى من خلال جمع بيانات شخصية من نوع ما.

ويحدد رمز التصميم المناسب للعمر أو قانون الأطفال المعايير التي يجب أن تلتزم بها الخدمات عبر الإنترنت من أجل الامتثال لقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بالأطفال وحماية معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت.

وقالت شركة Comparitech في دراستها إن التطبيقات المخالفة انتهكت رمز ICO بعدة طرق، لكن الكثير منها فعل ذلك من خلال جمع البيانات الشخصية دون وجود سياسة خصوصية شاملة ومحددة للأطفال.

قالت المجموعة إنها أجرت دراستها من خلال اختيار 50 تطبيقًا من كل فئة من فئات التطبيقات الفردية ضمن علامة تبويب متجر Google Play للأطفال.

ووفقًا للبحث، كانت غالبية التطبيقات التي تم العثور على انتهاك للرمز تجمع عنوان IP الخاص بالمستخدم، ولكن في بعض الحالات ، تم العثور على بيانات أخرى مثل اسم المستخدم أو العنوان أو معلومات الاتصال عبر الإنترنت أو رقم الهاتف أو الموقع الجغرافي.

قال المستهلك إن جميع التطبيقات التي وجد أنها تنتهك الشفرة تم تصنيفها على أنها "خبير معتمد" من Google قالت ريبيكا مودي، رئيسة أبحاث البيانات في شركة Comparitech: "تبين أن ما يقرب من 25٪ من التطبيقات التي قمنا بمراجعتها تنتهك إرشادات ICO بطريقة ما.

"جمعت الغالبية العظمى نوعًا من البيانات الشخصية بدون قسم واضح وشامل عن حماية بيانات الأطفال ضمن سياسة الخصوصية الخاصة بهم.

"ربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 5.5٪ من التطبيقات التي راجعناها ادعت أنها لا تستهدف الأطفال، على الرغم من ظهورها في القسم الخاص بالأطفال على Google Play وفي بعض الأحيان عرض كلمة" أطفال "في اسم التطبيق".

وقال المتحدث باسم ICO: "يوضح رمز الأطفال أن الأطفال ليسوا مثل البالغين عبر الإنترنت ، وأن بياناتهم تحتاج إلى حماية أكبر.

"نريد أن يكون الأطفال متصلين بالإنترنت ، ويتعلمون ويلعبون ويختبرون العالم ، ولكن مع توفير الحماية المناسبة للقيام بذلك بما يعكس مصالحهم الفضلى.

"يجب أن تتوافق جميع الخدمات عبر الإنترنت التي من المحتمل أن يصل إليها الأطفال مع قانون الأطفال حتى تتوافق مع تشريعات حماية البيانات.

"ينطبق هذا على جميع الشركات التي ستعالج البيانات المتعلقة بأطفال المملكة المتحدة. سنحقق في الحالات التي تشير فيها الأدلة إلى أن الخدمات عبر الإنترنت لا تمتثل لمسؤولياتها في حماية الأطفال المنصوص عليها في الكود أو قانون حماية البيانات الأوسع ، وردا على هذا البحث ، قالت جوجل إنها تدرس نتائج التقرير ومنهجيته.