شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين CC و BCC في البريد الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك دائماً في البريد الإلكتروني تحت مكان المُرسل إليه حقلين آخرين هما CC و BCC ويترك العديد من المستخدمين هذه الحقول فارغة.

BCC

ما الفرق بين CCوفي البريدالإلكتروني :

المقصود بكلمة CC هو نسخة كربونية، أي داخل هذا الحقل يمكن كتابة عناوين بريدية لكي يتم ارسال نفس الرسالة إليهم، أما BCC فالمقصود بها هو “نسخة كربونية عمياء” ومعنى كلمة عمياء أنه يتم إضافة عناوين بريدية أيضاً من أجل ارسال نفس الرسالة لهم ولكن هذه العناوين لاتظهر للآخرين على عكس CC التي يمكن للمستخدمين الآخرين معرفة العناوين الإلكترونية التي تم ارسال هذه الرسالة إليها أيضاً.

إذا الفرق بين CC و BCC أن مستقبل البريد الالتكروني الموضوع في خانة الCC مكشوف و متاح لجميع الأشخاص في هذا البريد, أما الشخص الموجود في خانة الBCC فهمو مستمع خفي لا يعلم أحد بوجوده إلا هو و الشخص المرسل فقط.يمكنك بسهولة إعداد إعادة توجيه البريد الإلكتروني تلقائيًا من خدمة البريد الإلكتروني ياهو (Yahoo)، الأمر الذي يتيح لك إرسال نسخة من الرسائل الواردة إلى البريد الإلكتروني جيميل أو أي نوع آخر من خدمات البريد الإلكتروني.

يمكن أن تكون إعادة التوجيه التلقائية للبريد الإلكتروني مفيدة إذا كنت تحاول دمج كل بريدك الإلكتروني في حساب واحد، أو إذا كنت ترغب في تفويض رسائلك إلى شخص آخر، وتحتاج إلى إعادة توجيه جميع الرسائل الجديدة تلقائيًا هناك.