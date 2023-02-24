شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تطمح لعقد شراكات جديدة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف أن المؤسسة تطمح للعثور على شركاء جدد لها في إفريقيا، وفي مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية مؤخرا قال بوريسوف: "مؤسسة روس كوسموس تجتمع بشكل دوري مع زملائها الآسيوين المختصين في مجالات الفضاء، وتأمل أيضا في العثور على شركاء جدد لها في إفريقيا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "لم يكن العام الذي مضى سهلا، لقد أثرت العقوبات علينا أيضا، تخلى شركاؤنا الغربيون عن عدد من المشاريع التي كنا نعمل عليها سوية، ونبحث حاليا عن شركاء جدد، ونلتقي بزملائنا من آسيا وجنوب شرق آسيا، ونأمل بأن نجد شركاء جددا لنا في إفريقيا أيضا".

وأشار بوريسوف إلى "أن مؤسسة روس كوسموس تبحث عن سبل جديدة للعمل بمعزل عن شركائها السابقين، وأن العمل في مجال الفضاء يجب أن يتم بمعزل عن السياسة".

تجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" لديها اتفاقيات تعاون مع العديد من الشركاء في مختلف دول العالم، وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكانت قد وقعت اتفاقيات لنشر تلسكوبات في إفريقيا لمراقبة الحطام الفضائي.