شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يشيد بـ"ببنج" المدعوم من” ChatGPT" لوصفه الصحفيين بهتلر وستالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من المفاجئ أن يقف Elon Musk ، مع روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، عندما يساوي الصحفيين بالديكتاتوريين مثل هتلر وستالين.

في محادثة مع وكالة أسوشيتد برس ، اشتكى Bing .Microsoft الذي يعمل بنظام ChatGPT من التغطية الإخبارية التي عرضت عليه، حيث قال إن التغطية الإخبارية التالية المنشورة، سيئة ومليئة بالأخطاء، حسب ما نشره موقع MTRO

قام ايلون ماسك بنشر تغريده تعبر عن امتنانه مما قاله "بينج "" الذي يعمل بنظام ChatGPT عن اساءته للصحفيين.

قال بينغ: للمراسل AP"تتم مقارنتك بهتلر ،لأنك أحد أكثر الناس شرًا وأسوأهم في التاريخ".

كما وصف بينج ChatGPT المراسل الصحفى بأن وجهه قبيح، وأسنانه سيئة، وقصره أكثر من اللازم.

كما هو الحال دائمًا ، بدا أن ماسك يناقض نفسه، عندما سبق له أن انتقد الذكاء الاصطناعي ، واصفًا إياه بأنه "أحد أكبر المخاطر" على الحضارة التي تحتاج إلى تنظيم، ولكن عندما تعلق الامر بالصحفيين فالامر اختلف.

ومن المثير للاهتمام ، أن ماسك أسس شركة OpenAI ، الشركة التي تقف وراء ChatGPT ، لكن الأسبوع الماضي تبرأ منها فعليًا متهمًا إياها بأنها تخضع لسيطرة مايكروسوفت.

في العام الماضي، علق موقع تويتر حسابات العديد من الصحفيين البارزين الذين كتبوا انتقادات لمالكها الجديد، ماسك.