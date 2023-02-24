علوم وتكنولوجيا

بعد حذف الرسالة قبل أن يراها الطرف الآخر.. واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

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الشارقة - اميمة ياسر -  

 

من المنتظر أن تطرح شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، ميزة طال انتظارها، تسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل بعد إرسالها.

وبحسب حسب موقع WABetaInfo، عثر على الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأحدث، الذي يحمل الرقم 2.23.4.72، من تطبيق الخدمة على هواتف آيفون.

وتسمح الميزة للمستخدمين بتعديل الرسائل خلال 15 دقيقة من إرسالها.

وسبق أن أطلقت واتساب ميزة حذف أي رسالة قبل أن يراها الطرف الآخر، لكن ميزة التعديل تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل، بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

وستدعم الميزة الجديدة الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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