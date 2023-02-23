شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستحوذ على تطبيق الرياضيات الكرواتى "فوتو ماث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة (جوجل) الأمريكية العامة المتخصصة في خدمات البحث على الإنترنت، الاستحواذ على تطبيق الرياضيات الكرواتى (فوتو ماث) إذا سمحت المفوضية الأوروبية بذلك.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن التطبيق الكرواتي اكتسب شعبية كبيرة منذ إطلاقه قبل أربع سنوات، حيث يجيب برنامج التطبيق على مسائل الرياضيات ويشرحها، كما يحتوى على آلة حاسبة مزودة بكاميرا ذكية تتيح للمستخدمين ببساطة توجيه كاميرات الهاتف إلى صيغة رياضية، مع ظهور الإجابة على الشاشة على الفور تقريبًا.

وأنشأ دامير سابول التطبيق بعد أن كافح لشرح مفاهيم الرياضيات بطريقة سهلة وبسيطة عند مساعدة أطفاله في واجباتهم المدرسية في الرياضيات.

وذكرت تقارير إخبارية أن متحدثا باسم جوجل أكد الصفقة، إلا أنه يتعين أن تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت ستعطي الضوء الأخضر لسريان الاتفاق بحلول 28 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة (فوتو ماث) حصلت على تمويل بقيمة 23 مليون دولار في عام 2021 لمواصلة تطوير تطبيقها لتعلم الرياضيات، والذي تم تنزيله أكثر من 300 مليون مرة، وفقًا لما يذكره موقعها على الإنترنت. وقد ساعد التطبيق على شعبيتها بعد التحول إلى التعليم المنزلي خلال عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا.

واجتذبت الشركة مستثمرين بارزين منذ إطلاقها، وأصبحت واحدة من عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الكرواتية البارزة التي قامت بجمع تمويل رأس المال الاستثمارى.