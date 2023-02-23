شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقدم ثورى فى الحوسبة الكمومية.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعي علماء جوجل أنهم حققوا إنجازًا جديدًا، ادعت الشركة تحقيق تقدم في تصحيح الأخطاء المتأصلة في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، مما يمثل خطوة مبكرة ولكن يحتمل أن تكون مهمة في التغلب على أكبر حاجز تقني أمام شكل ثوري جديد من الحوسبة.

يمثل هذا معلمًا رئيسيًا في سعيهم لتطوير حوسبة كمومية فعالة، حيث أظهرت دراسة جديدة أنها قللت من معدل الأخطاء - وهي عقبة طويلة أمام التكنولوجيا التي تم الترويج لها كثيرًا.

وُصفت الحوسبة الكمومية بأنها تقدم ثوري يستخدم الفهم العلمي للعالم دون الذري لإنشاء آلة ذات قوى تتجاوز بكثير أجهزة الكمبيوتر التقليدية الحالية.

يُقال إن هذا الإنجاز الذي نُشر في دورية Nature ، جاء في أعقاب تجربة عام 2019 حقق فيها كمبيوتر جوجل الكمومي "ميزة كمية" - من خلال إجراء عملية حسابية كانت ستستغرق آلاف السنين على جهاز كمبيوتر عادي. وصف البحث المنشور في مجلة Google Quantum AI lab نظامًا يمكنه تقليل معدل الخطأ بشكل كبير.

يعتقد المحللون أن هذا قد يمنح عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميزة على منافسيها مثل IBM، التي تعمل أيضًا على معالجات الكم فائقة التوصيل.

ما هي أجهزة الكمبيوتر الكمومية؟

بينما تعالج أجهزة الكمبيوتر التقليدية المعلومات في وحدات بت يمكن تمثيلها بـ 0 أو 1 ، تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية الكيوبتات، والتي يمكن أن تكون مزيجًا من كليهما في نفس الوقت.

هذا يعني أن الكمبيوتر الكمومي يمكنه معالجة عدد هائل من النتائج المحتملة في وقت واحد.

يمكن أن تتسبب مشكلة تسمى فك الترابط في فقدان الكيوبتات لمعلوماتها عندما تترك حالتها الكمية وتتواصل مع العالم الخارجي. تؤدي هذه الهشاشة إلى ارتفاع معدلات الخطأ، والتي تزيد أيضًا مع عدد البتات.

ومع ذلك قال فريق جوجل إنه أظهر لأول مرة من الناحية العملية أن النظام الذي يستخدم رمز تصحيح الأخطاء يمكنه اكتشاف الأخطاء وإصلاحها دون التأثير على المعلومات.

قال هارتموت نيفين من جوجل د، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، إنه تم وضع نظرية النظام لأول مرة في التسعينيات، لكن المحاولات السابقة أسفرت عن المزيد من الأخطاء.

في عام 2019 زعمت جوجل أنها تجاوزت معلمًا بارزًا يُعرف باسم "التفوق الكمي"، عندما قال عملاق التكنولوجيا إن آلة Sycamore الخاصة بها نفذت عملية حسابية في 200 ثانية كان من الممكن أن يستغرق الكمبيوتر العملاق التقليدي 10000 عام لإكمالها. ومع ذلك فقد تم التنازع على هذا الإنجاز منذ ذلك الحين، حيث قال باحثون صينيون في عام 2022 إن الكمبيوتر العملاق كان من الممكن أن يتغلب على زمن كبير.