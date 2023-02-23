شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة تطبيق أخبار مؤسسي إنستجرام لجميع المستخدمين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Artifact لتنظيم الأخبار المخصص من مؤسسي إنستجرام، متاح في Apple App Store في معظم الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك على أندرويد، كما لن يحتاج إلى رقم هاتف لاستخدامه، إلا إذا كنت تريد إنشاء حساب والانتقال إلى جهاز مختلف.

أضاف فريق كيفين سيستروم و مايك كرايجر، المزيد من الميزات، بما في ذلك العنصر الاجتماعي، ضمنها خيار تحميل جهات الاتصال الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت مقالة معينة قد اكتسبت قوة جذب مع أصدقائك، وذلك عبر ظهور شارة بجوار مقال مشهور بدرجة كافية بين جهات الاتصال الخاصة بك.

أخبر مؤسس إنستجرام TechCrunch أنه لا يمكن لأى مستخدم معرفة إمكانية رؤية أي من أصدقائه المحددين قرأ قصة أو كم عددهم، حيث يوجد حد قبل ظهور الشارة أيضًا، لذلك لن تتمكن من تحميل جهة اتصال واحدة فقط واستخدام الميزة لتتبع ما يقرؤونه.

هذه على ما يبدو اعتبارات تتعلق بالخصوصية، لكنها تتجاهل حقيقة أنك ستحتاج إلى تحميل تفاصيل جهات الاتصال الخاصة بك لاستخدامها حسبما نقلت Engadget.

ربما تكون Artifact قد دخلت إلى تويتر لمعرفة ما يقرأه الأشخاص الذين تتابعهم (على غرار ميزة أهم المقالات للمشتركين باللون الأزرق). ولكن مع تقييد إيلون ماسك بشدة لواجهات برمجة تطبيقات تويتر، فقد لا يكون ذلك قابلاً للتطبيق.

سيكون لدى Artifact طريقة للمستخدمين لمشاركة المقالات والتعليق عليها في التطبيق.

يحتوي الإصدار التجريبي بالفعل على موجز اكتشاف للأشياء التي يشاركها الأشخاص.

وبطبيعة الحال يمكن للمستخدمين الإعجاب بهذه المقالات المشتركة والتعليق عليها.

يحتوي التطبيق على ميزة الإحصائيات التي تصور الفئات التي كنت تقرأها كثيرًا، بالإضافة إلى الناشرين الذين كنت تقرأهم كثيرًا.

الأداة Artifact تعمل على تجميع المقالات في موضوعات محددة بدقة أيضًا.

في غضون ذلك يمكنك الإشارة إلى عدم إعجابك بمقال أو ناشر وسيظهر لك التطبيق القليل من ذلك، كما من الممكن حظر الناشرين أيضًا.