شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعكس توقعات زوكربيرج.. ميتا تستعد لخفض آلاف الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير صحفي أن شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك تجهز لجولة جديدة من خفض الوظائف، إذ تكلف الموارد البشرية والمحامين والخبراء الماليين وكبار التنفيذيين بوضع خطط لتقليص التسلسل الهرمي للشركة، وذلك ضمن جهود لإعادة التنظيم وخفض الحجم التي قد تؤثر على آلاف الموظفين حسبما نقلت CNBC.

وبحسب تقرير لواشنطن بوست، تخطط Meta لدفع بعض القادة لمناصب أقل في المستوى، وذلك من أجل خفض مستويات الإدارة التي تفصل رئيس الشركة مارك زوكربيرج عن المتدربين في الشركة.

فيما قد ينتهي الأمر بمديرين آخرين كمشرفين على عدد أكبر من الموظفين في ظل نمو فرق عملهم.

وبالإضافة إلى القرارات التي تستهدف المديرين، فإن الشركة تدرس أيضاً تنفيذ المزيد من التخفيضات التقليدية، بما في ذلك خفض بعض المشاريع والوظائف.

ويأتي هذا التقرير رغم أن زوكربيرج كان قد صرح بأنه لا يتوقع تنفيذ المزيد من الإقالات بعدما خفضت الشركة 11 ألف وظيفة نهاية العام الماضي.

وأكد الملياردير الشاب فى في تصريحات للموظفين المتبقيين على أنه نفذ تخفيضات كبيرة للوظائف لتقليص فرص تنفيذ إقالات كبيرة مثل تلك في المستقبل المنظور.

وشدد التقرير على أن تلك الخطط تستهدف جميع الأقسام داخل الشركة وفي كل أنحاء العالم ولن تحدث بصورة جماعية لكن سيتم تنفيذها على الأرجح على مدار الأشهر المقبلة.

وكانت Meta أعلنت خططاً في نوفمبر تشرين الأول لتسريح 11 ألف موظف في الشركة أو 13% من القوى العاملة وذلك ضمن موجة التسريح داخل شركات التكنولوجيا.

وقال زوكربيرج في رسالة للموظفين إنه يتخذ "قراراً صعباً" بتقليل عدد الموظفين وتسريح 11 ألف موظف، وإن الإدارة تتخذ أيضاً قرارات لزيادة كفاءة الشركة، مثل تجميد التوظيف حتى الربع الأول من العام 2023.