شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب مايكروسوفت..بيل جيتس يتنبأ بتراجع أرباح جوجل من محرك البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الملياردير بيل جيتس أن أرباح Google من محركها للبحث ستتراجع على الأرجح في المستقبل لأن الشركة التي شارك في تأسيسها -Microsoft- تتمكن من التحرك بسرعة في مجال الذكاء الاصطناعي حسبما نقلت CNBC.

وأضاف جيتس في تصريحات في برنامج In Good Company إذ حاوره رئيس صندوق الثروة السيادي النرويجي: تمتلك Google كل أرباح البحث وبالتالي ستنخفض أرباح البحث كما أن حصتها في الأرباح قد تنخفض لأن Microsoft تمكنت من التحرك أسرع نسبياً في هذا المجال.

وكانت جوجل قد حققت إيرادات من الاعلانات بقيمة 224 مليار دولار فى 2022، مقابل 18 مليار دولار فقط لدى Microsoft.

وتوقع معهد الأبحاث الأميركي MoffettNathanson أن يجلب الذكاء الاصطناعي 10 مليارات دولار سنوياً لأعمال البحث لدى Microsoft.

وسيطرت Google على مدار عقدين على مجال البحث على الإنترنت، وتشير التقديرات إلى استحواذها على 93% من سوق محرك البحث العالمي.

وكان جيتس صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الذكاء الاصطناعي سيغير عالمنا، مؤكداً أن البرامج الجديدة مثل ChatGPT تجعل العديد من الوظائف المكتبية أكثر فاعلية.

وعلى الرغم من تأكيد جيتس على أنه غير واثق من أنه سيكون هناك فائز في سباق الذكاء الاصطناعي، إلا أن دان إيفز المحلل لدى Wedbush أكد أن Microsoft تتقدم الجموع في هذا السباق حتى الآن.

وكشفت Microsoft اليوم عن خدمة محرك البحث إيدج وبينج المدعومين بالذكاء الاصطناعي على Iphone والهواتف العاملة بنظام التشغيل Android.