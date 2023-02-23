شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملايين من مستخدمى Windows سيفقدون تحديثات مهمة لـGoogle Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Google ترقية لمتصفحها الشهير Chrome لأنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux.ومع ذلك ، لن يتمكن المستخدمون الذين ما زالوا يستخدمون Windows 7 أو Windows 8 من تثبيت التحديث لأن Chrome لم يعد يدعم التحديثات على هذه الإصدارات من Windowsفي الشهرالماضي، أوقفت Google الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على Windows 7 الأسبوع المقبل، حسب ما نشر على موقع METRO

كان لدى Google خططًا في البداية لوقف الدعم في 15 يوليو 2021 ، ولكن بسبب Covid-19، أجلت الموعد النهائي أولاً إلى 15 يناير 2022 ثم إلى 10 يناير 2023.

Chrome 109 هو الإصدار الأخير من Chrome الذي سيدعم Windows 7 و Windows 8 / 8.1،

وأوضح مدير دعم Chrome في Google أن Chrome 110 (الذي تم تحديد موعد إطلاقه مبدئيًا في السابع من فبراير 2023)

وهو الإصدار الأول من Chrome الذي يتطلب نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث.

وللحصول على التحديثات الجديدة لـ Google Chrome ، ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام Windows 10 أو إصدار أحدث.

ويتم طرح تحديث Google Chrome 110 كالمعتاد لمستخدمي Windows 10 و Windows 11، إلى جانب مستخدمي Mac و Linux. في معظم الحالات ، سيتم تنزيل التحديث تلقائيًا وسيتم تنفيذه بعد إعادة تشغيل المتصفح.

وإذا واصلت استخدام Windows 7 بعد انتهاء الدعم، فسيظل جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل، ولكنه سيصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات.

يعمل التحديث الجديد على إصلاح 15 ثغرة أمنية، بما في ذلك ثلاث منها مصنفة على أنها عالية الخطورة.

قد يكون Windows 7 قديمًا، لكنه لا يزال مستخدمًا بواسطة ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم، وفقًا لإحصائيات NetMarketShare.com ، فإن 14 في المائة من أجهزة Windows العالمية كانت لا تزال تعمل بنظام Windows 7 في ديسمبر 2021.

نظرًا لأن الإصدارات القديمة من Chrome لا تزال تعمل بدون التحديثات، فقد يتجنب العديد من الشركات الصغيرة الانتقال إلى، Windows 10 وقد لا تكون المؤسسات الأكبر حجمًا على استعداد لدفع تكلفة الترقية، حيث ان بالفعل أوقفت Microsoft نفسها دعم Windows 7 في يناير 2020.