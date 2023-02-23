شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد المذنب الأخضر يقترب من الأرض.. لن تراه إلا بعد 50 ألف سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب المذنب الأخضر النادر الشهير من الأرض بعد أسبوعين تقريبًا، وسيتم رصده من الفضاء في وداع أخير حيث لن نراه إلا بعد 50 ألف سنة، هذا ماذكرته وكالة الفضاء ناسا، حسب ما نشر على موقع METRO.

التقط القمر الصناعي الياباني EQUULEUS مقطع فيديو للمذنب C / 2022 E3 (ZTF) الأسبوع الماضي، يظهر المذنب، الذي ظهرآخر مرة عندما كان الإنسان البدائي لا يزال يتجول على الأرض، وظهر المذنب الأخضر على شكل نقطة بيضاء غامضة عبر خلفية سوداء وبيضاء مرصعة بالنجوم في الفيديو الذي شاركه فريق القمر الصناعي على تويتر.

وفي نوفمبر الماضي، تم إطلاق EQUULEUS على متن مهمة Artemis 1 التابعة لناسا، وهي تبحر حاليًا نحو نقطة Lunar Lagrange 2 ، وهي نقطة مستقرة جاذبيًا في نظام الأرض والقمر، والتي تقع على بعد حوالي 61،347 كم خلف القمر.

وتم تحديد المذنب العام الماضي، وقد اشتعلت فيه النيران في السماء قبل 50 ألف عام ويقول علماء الفلك إنه لن يُرى فوق الأرض مرة أخرى.

واستفاد مراقبو السماء المتحمسون من حقيقة أنه يمكن رؤية E3 المذنب الاخضر بالعين المجردة وشاركوا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المملكة المتحدة، ظهر المذنب لأول مرة فوق ستونهنج، كانت آخر مرة شوهدت فيها صخرة فضائية من الأرض منذ حوالي 50 ألف عام، أي قبل وقت طويل من بناء الدائرة الحجرية.