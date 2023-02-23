شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الأعمال محمد غيث يحدث ثورة فى إنشاء المواقع عبر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تطور التكنولوجيا وتنامى قدرات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها فى شكل الحياة، جدلية لطالما شغلت بال العديدين، وتناولتها السينما وروايات الخيال العلمي، التى تتساءل عن مستقبل العلاقة بين الروبوتات والبشر، ومدى إمكانية أن تحمل الآلة للمشاعر والأحاسيس التى تُضاهى المشاعر البشرية، وأى مرجعية أخلاقية ستحكم هذا التطور.

قال محمد غيث، رائد أعمال فى مجال الذكاء الاصطناعي، إن 30 ثانية فقط كافية لانشاء موقع الكتروني مجاني ، فلم يعد بالأمر بالمستحيل ، خاصة لمن ليس لديه معرفة بكتابة الاكواد أو التصميم، مشيرا إلى أن منصة .stunning .so" توفر إمكانية إنشاء المواقع الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعى، لأول مرة فى الشرق الأوسط وأوروبا .

أضاف أن هذه الميزة متاحة حاليا، عبر الموقع و التي تمكنك من إنشاء موقعك بكل سهولة، عبر استخدام تصاميم وتخطيطات جاهزة.

أوضح « محمد غيث»، أن تقنيات الذكاء الاصطناعى تعتمد على تدريب العقل غير البشرى على أداء مهام محددة، وفقًا للمدخلات والبيانات التى يتم تغذية النظام بها، فكلما تم تزويده بحجم معلومات أعلى وبيانات أدق يُبدى استجابات أكثر دقة.

وأضاف «غيث» أن هذه التقنية لا تتيح فقط إمكانية إجراء أحاديث عابرة مع المستخدمين، لكنها تتيح مساعدتهم فى المهام المختلفة، من خلال الرد على الاستفسارات وكتابة الرسائل الإلكترونية وتلخيص المقالات، وغيرها من المهام التى تتطور من خلال التغذية المستمرة بالمعلومات التى أصبحت السلعة الأهم فى العالم.

كشف عن بداية عمله قائلا: "عملت في مجال التمويل لما يقرب من 4 سنوات قبل أن أسس شركتي الأولى ، "Drofie" ، والتي كانت عبارة عن كاميرا سيلفي للجيب الذي يطير ويتحكم فيه هاتف ذكي.

تابع محمد غيث المؤسس والرئيس التنفيذي ل Zeew لأنظمة التوصيل المستخدمة حاليًا في أكثر من 100 دولة، معقبا: "بدأت أول شركة برمجيات لي في سن السادسة عشرة من خلال بيع سيستم قمت ببناءة من الباب إلى الباب في مدينتي الإسكندرية.