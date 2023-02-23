شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية يقترح قواعد لتقليل نصوص الروبوتات الاحتيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح رئيس لجنة التجارة الفيدرالية قواعد جديدة لمعالجة آفة الرسائل النصية الاحتيالية، وقالت جيسيكا روزنوورسيل رئيسة الوكالة، في بيان، إنه إذا وافق مفوضو الوكالة على القواعد في اجتماع في (مارس) ، فسيتعين على مقدمي الخدمات حظر نصوص الروبوتات التي من المرجح أن تكون غير قانونية.

لم تنشر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) النص الكامل لاقتراح Rosenworcel، إذا تم اعتماده فسوف يجبر مقدمي الخدمة على حظر الرسائل النصية التي يبدو أنها من أرقام في قائمة عدم الإنشاء، وهي تشمل أرقامًا غير مستخدمة وغير صالحة وغير مخصصة ، بالإضافة إلى تلك التي تقول الهيئات الحكومية و "الكيانات الأخرى المعروفة" إنها لا ترسل نصوصًا منها حسبما نقل Engadget.

وجاء في بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية أن الرسائل الواردة من هذه الأرقام "من المرجح أن تكون غير قانونية ولن يرغب أي مستهلك في تلقيها".

علاوة على ذلك، سيتعين على مقدمي الخدمة حظر النصوص من الكيانات التي ترفعها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإرسال نصوص آلية غير قانونية.

تنص القواعد المقترحة على أن مقدمي الخدمة سيحتاجون بالإضافة إلى ذلك إلى توسيع حماية National Do Not Call Registry لتشمل نصوصًا لمنع المستهلكين من تلقي رسائل تسويقية غير مرغوب فيها.

كلتا القضيتين مدرجتان على جدول أعمال الاجتماع المفتوح للجنة الاتصالات الفيدرالية الشهر المقبل، إلى جانب عناصر أخرى مثل إطار العمل المقترح "لزيادة التعاون بين مشغلي شبكات الهاتف المحمول الأرضية ومقدمي خدمات الأقمار الصناعية" لتعزيز خدمة الهاتف في المناطق التي تفتقر إليها.