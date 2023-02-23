شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغير سرعة التشغيل على مقاطع فيديو يوتيوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقع يوتيوب عبارة عن نظام أساسي لمشاركة الفيديو مملوك لشركة لجوجل، تم تأسيسه في 2005 من قبل ثلاثة موظفين سابقين في PayPal وأصبح منذ ذلك الحين أحد أكبر وأشهر مواقع الويب على الإنترنت.

ويمكن للمستخدمين تحميل ومشاركة مقاطع الفيديو والتعليق على مقاطع الفيديو والاشتراك في القنوات.

ويمكنهم أيضًا إبداء الإعجاب وعدم الإعجاب بمقاطع الفيديو وإنشاء قوائم التشغيل.

لدى يوتيوب أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا ، وهو ثاني أكثر مواقع الويب زيارة في العالم بعد جوجل.

تتنوع أنواع مقاطع الفيديو على يوتيوب ويمكن أن تشمل مقاطع الفيديو الموسيقية ومدونات الفيديو ومقاطع الأفلام والمحتوى التعليمي ومقاطع الفيديو للألعاب وغيرها.

يقدم موقع يوتيوب مستويات مختلفة من الوصول إلى نظامه الأساسي.

يمكن لأي شخص الوصول إلى مقاطع الفيديو العامة وعرضها ، ولكن يحتاج المستخدمون إلى إنشاء حساب لتحميل مقاطع الفيديو والتعليق على مقاطع الفيديو والتفاعل مع المجتمع.

يمكن أن تتراوح مقاطع فيديو يوتيوب من حيث الطول والشكل والنوع ، من المقاطع القصيرة والبرامج التعليمية إلى المحتوى الأطول مثل الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو الموسيقية ومدونات الفيديو والمسرحيات الكوميدية والمحتوى التعليمي وغيرها.

يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب على الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، ويمكن تضمينها في مواقع ويب أخرى أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية تغيير المستخدمين لسرعة التشغيل على مقاطع فيديو يوتيوب.

ابدأ تشغيل الفيديو الذي تريد ضبط سرعة التشغيل له.

انقر فوق رمز الإعدادات (الترس) الموجود في الركن الأيمن السفلي من مشغل الفيديو.

في القائمة التي تظهر انقر على خيار "سرعة التشغيل".

سترى بعد ذلك قائمة بخيارات سرعة التشغيل تتراوح من 0.25x (أبطأ) إلى 2x (الأسرع).

حدد السرعة التي تريد تشغيل الفيديو بها.

سيبدأ تشغيل الفيديو الآن بسرعة التشغيل الجديدة التي حددتها.

يمكنك تغيير سرعة التشغيل في أي وقت أثناء الفيديو باتباع نفس الخطوات.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لضبط سرعة التشغيل:

لزيادة سرعة التشغيل: اضغط على مفتاح "Shift" و">" (السهم الأيمن) معًا.

لتقليل سرعة التشغيل: اضغط على مفتاح "Shift" و"<" (السهم الأيسر) معًا.

لإعادة سرعة التشغيل إلى وضعها الطبيعي: اضغط على مفتاح "Shift" و "0" معًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد لا تدعم جميع مقاطع الفيديو جميع سرعات التشغيل ، خاصةً إذا تم تعيين الفيديو على معدل إطارات ثابت أو يحتوي على تسميات توضيحية أو ترجمات.

خطط الاشتراك في يوتيوب

يقدم يوتيوب العديد من خطط الاشتراك للمستخدمين والتي تشمل:

يوتيوب بريميوم:

هذه خدمة اشتراك مدفوعة توفر مقاطع فيديو خالية من الإعلانات وتشغيلًا في الخلفية والوصول إلى YouTube Originals ، وهي أفلام وعروض تلفزيونية حصرية تم إنشاؤها بواسطة YouTube.

يوتيوب ميوزيك بريميوم:

تقدم خطة الاشتراك هذه دفق موسيقى بدون إعلانات وتشغيل في الخلفية وتشغيل بلا إنترنت. يمكنك أيضًا الوصول إلى مقاطع الفيديو الموسيقية والمحتوى الحصري.

يوتيوب تي في:

هذه خدمة بث تلفزيوني مباشر توفر الوصول إلى أكثر من 85 قناة، بما في ذلك الشبكات المحلية وشبكات الكابل.

يمكنك تسجيل وتخزين برامجك المفضلة والوصول إلى الخدمة على أجهزة متعددة.