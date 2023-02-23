شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع فى أسعار البيتكوين بنسبة 1.03 % فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أقدم عملة مشفرة ارتفاع بنسبة 1.03 % لتتداول عند نقطة سعر 24،445 دولارًا، وكانت BTC تحوم حول علامة 25000 دولار، لفترة من الوقت، لكنها لم تكن قادرة على اختراق نقطة المقاومة حتى الآن، في آخر 24 ساعة، ارتفعت قيم BTC بمقدار 385 دولارًا.

وتمكنت إيثر من تحقيق مكاسب صغيرة مماثلة لعملة البيتكوين وفقاً لموقع Gadgets 360، اليوم الخميس، سجلت ETH ارتفاع بنسبة 1.47 % لتتداول عند 1،669 دولارًا.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.57 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث بلغ تقييم سوق التشفير العالمي، في وقت كتابة هذا التقرير، 1.57 تريليون دولار.

وصرح Tarusha Mittal، رئيس العمليات والشريك المؤسس لـ Dapps و UniFarm لـ Gadgets 360،"إن أخبار تخلف الولايات المتحدة عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الديون، قد أشعلت تدفق الأموال في البيتكوين، الأمر الذي يقود الارتفاع الحالي في أكبر الأصول الرقمية في العالم، ويمكننا أن نتوقع ارتفاعًا حادًا في زوج البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع القادمة".

أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية (FOMC) في اجتماعها الأخير، إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون مطروحًا في الولايات المتحدة، بهدف كبح التضخم.

توقع المطلعون على الصناعة أنه في الأيام المقبلة، من المحتم أن يشهد سوق العملات المشفرة مزيدًا من التقلبات.