شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توسع خطة عائلة Xbox Game Pass لتشمل 6 بلدان أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ومع ذلك ، لا يمكن للأشخاص الذين تمت دعوتهم للانضمام إلى مجموعة تحويل الوقت المتبقي لـ Game Pass. لا يمكن لمن لديهم خطة دفع Xbox All Access الانضمام إلى مجموعة الأصدقاء والعائلة.
ويختلف السعر حسب البلد، و القاعدة الأساسية الجيدة هي أنه بناءً على معدلات التحويل ، يكلف الاشتراك العادي في Game Pass Ultimate حوالي ثلاثة أخماس تكلفة الخطة العائلية، وبالنظر إلى تسعير US Game Pass Ultimate ، تكلف الخطة العائلية ما يعادل 25 دولارًا شهريًاوقسّم هذا المبلغ بين خمسة أشخاص ، وهذا هو 5 دولارات فقط شهريًا لكل شخص للوصول إلى Game Pass Ultimate - بنفس سعر شراء لعبة واحدة كاملة كل عام.
وليس هناك ما يشير إلى وصول خطة Xbox Game Pass Friends & Family إلى أمريكا الشمالية أو المملكة المتحدة أو أي مكان آخر على نطاق أوسع حتى الآن. ومع ذلك من الواضح أن Microsoft مهتمة بالحصول على أكبر عدد ممكن من الأشخاص للتسجيل في Game Pass بطريقة أو بأخرى ، لذلك من المحتمل أن تتوسع الخطة لتشمل المزيد من المناطق في المستقبل.