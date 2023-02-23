شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توسع خطة عائلة Xbox Game Pass لتشمل 6 بلدان أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قامت Microsoft بتوسيع خطة عائلة Xbox Game Pass لتشمل ستة بلدان أخرى، و يمكن الآن للاشخاص في تشيلي والمجر وإسرائيل ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والسويد التسجيل للحصول على عضوية تسمح لما يصل إلى خمسة أصدقاء وأفراد من العائلة في نفس البلد بالوصول إلى ميزات Game Pass Ultimate عبر اشتراك واحد، وهذه هي التوسعة الأولى لخطة Xbox Game Pass Friends & Family ، والتي ظهرت Microsoft لأول مرة في كولومبيا وأيرلندا الصيف الماضي.

وهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت مقيمًا في إحدى تلك البلدان وكنت مهتمًا بالخطة ، والتي توفر الوصول إلى مكتبة تضم مئات أجهزة الكمبيوتر ووحدة التحكم والألعاب السحابية ولها مزايا أخرى، و سيتمكن صاحب الحساب الأساسي من تحويل خطته الحالية بناءً على القيمة النقدية للوقت المتبقي وشهر كامل من اشتراك Ultimate يساوي 18 يومًا من وصول الأصدقاء والعائلة إلى Xbox Game Pass ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، لا يمكن للأشخاص الذين تمت دعوتهم للانضمام إلى مجموعة تحويل الوقت المتبقي لـ Game Pass. لا يمكن لمن لديهم خطة دفع Xbox All Access الانضمام إلى مجموعة الأصدقاء والعائلة.

ويختلف السعر حسب البلد، و القاعدة الأساسية الجيدة هي أنه بناءً على معدلات التحويل ، يكلف الاشتراك العادي في Game Pass Ultimate حوالي ثلاثة أخماس تكلفة الخطة العائلية، وبالنظر إلى تسعير US Game Pass Ultimate ، تكلف الخطة العائلية ما يعادل 25 دولارًا شهريًاوقسّم هذا المبلغ بين خمسة أشخاص ، وهذا هو 5 دولارات فقط شهريًا لكل شخص للوصول إلى Game Pass Ultimate - بنفس سعر شراء لعبة واحدة كاملة كل عام.

وليس هناك ما يشير إلى وصول خطة Xbox Game Pass Friends & Family إلى أمريكا الشمالية أو المملكة المتحدة أو أي مكان آخر على نطاق أوسع حتى الآن. ومع ذلك من الواضح أن Microsoft مهتمة بالحصول على أكبر عدد ممكن من الأشخاص للتسجيل في Game Pass بطريقة أو بأخرى ، لذلك من المحتمل أن تتوسع الخطة لتشمل المزيد من المناطق في المستقبل.